Революция в 3D-формате: в Петербурге событиям 1917 года посвятили световое шоу

В Санкт-Петербурге открылся Фестиваль света. С помощью современных технологий художники оживили знаменитые объекты и места.

На Дворцовой площади на фасаде Главного штаба события 1917 года представили в формате 3D. На него пришли посмотреть тысячи горожан и гостей Северной столицы. Перед собравшимися развернулось световое шоу, посвященное не только Октябрьской революции, но и жизни города в начале прошлого века.



По словам организаторов, они хотели передать атмосферу, в которой в Петрограде люди жили 100 лет назад. «Мы перелистаем этот странный и страшный год месяц за месяцем. Февральские хлебные бунты, переросшие в восстание, мартовское отречение императора, апрельские тезисы Ленина, эйфория и опьянение свободой, накрывшие город в мае-июне, и горькое отрезвление от тотального экономического и военного краха в августе-сентябре. Наконец, легендарный и обросший мифами штурм Зимнего опрокинет колесницу истории и, вздыбив страну, осыплется пеплом. Ибо нет ничего сильнее времени — оно все расставляет на свои места», — говорится в заявлении организаторов.



Шоу будет повторяться через каждые 15 минут с 19:00 до 23:00 4 и 5 ноября, а на фасаде Зимнего дворца, штурм которого стал одним из ключевых событий восстания 1917 года, покажут 5 видеопроекционных спектаклей.



Еще одно представление, приуроченное к 100-летию Октябрьской революции, состоялось на крейсере «Аврора» на Петроградской набережной. Сегодня горожане смогут увидеть его еще раз.