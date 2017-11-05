Пятилетней Соне нужны деньги на пересадку костного мозга

Маленькой Соне из Перми нужна помощь. Пятилетняя девочка страдает серьезным заболеванием, которое мешает организму вырабатывать клетки крови. Без пересадки костного мозга она не сможет покинуть больничную палату. Сейчас ребенок находится в клинике и ждет операции. Но для доставки донорского материала из Германии и последующего курса реабилитации нужно собрать больше полутора миллионов рублей.

У Сони появилась новая настольная игра. На ярких картинках изображены слоны, панды, жирафы. Это настоящее событие для 5-летнего ребенка, который почти год живет в больничной палате, а о походе в зоопарк только мечтает.



Соня с мамой в Московский центр детской гематологии приехала из Перми. Прошлой зимой у девочки начались осложнения после простуды, она быстро уставала, а на теле без повода появлялись синяки. Во время обследования врачи диагностировали апластичную анемию.



Наталья Коцкая, Национальный исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва: «Это очень тяжелое заболевание крови, при котором костный мозг ребенка перестает вырабатывать клетки, лейкоциты, эритроциты и тромбоциты».



Недостаток клеток крови ребенку компенсируют еженедельными переливаниями. Это одна из причин, по которой Соня вынуждена постоянно оставаться в больничной палате. Врачи дважды пытались с помощью лекарств вернуть спинному мозгу кроветворную функцию.



Виктория Третьякова, мама Сони: «Мы прошли первый курс, ответа это нам не дало. Пошли на второй курс, у нас тоже не было ответа. Сейчас идет речь о пересадке, это единственный наш путь».



Как выяснил корреспондент НТВ Михаил Антропов, иммунитет Сони ослаблен настолько, что при выходе из палаты она каждый раз вынуждена надевать специальную маску. Еще одно обстоятельство, которое не позволяет даже ненадолго покинуть больницу, — необходимость избегать каких-либо заболеваний.



Тяжелейший период в жизни Сони и ее мамы может завершиться уже в этом году. Донора костного мозга для девочки нашли в Германии. Жизненно важными для ребенка клетками он поделится бесплатно.



Наталья Коцкая: «У ребенка есть совместимый донор, полностью совместимый. Это очень хороший шанс, потому что это единственный шанс на выздоровление».



Российские врачи готовы провести трансплантацию, но забор донорских клеток и перевозка их в Москву требуют серьезных затрат. Немалых денег стоят и препараты для реабилитации девочки после процедуры. Виктория — многодетная мама, ее возвращения домой с нетерпением ожидают Сонины брат и сестра.



Чтобы провести трансплантацию, не хватает примерно 1 миллиона 600 тысяч рублей. Для Третьяковых это неподъемная сумма. Каждому телезрителю по силам помочь девочке выздороветь, а семье воссоединиться после долгой разлуки. Чтобы помочь Соне, отправьте СМС на номер 6162 с суммой пожертвования. Например: 350.