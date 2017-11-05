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    В США полицейские ликвидировали мужчину, захватившего оружейный магазин. США, кражи и ограбления, оружие, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США полицейские ликвидировали мужчину, захватившего оружейный магазин

    В США полицейские ликвидировали мужчину, захватившего оружейный магазин

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    • Фото: KULR8 News / facebook.com
    В США полицейские ликвидировали мужчину, захватившего оружейный магазин

    В США полицейские ликвидировали мужчину, захватившего оружейный магазин

    В США полицейские ликвидировали мужчину, захватившего оружейный магазин
    • Фото: KULR8 News / facebook.com

      • Более десяти часов длились переговоры полиции с преступником в американском штате Монтана, где мужчина на автомобиле вломился в оружейный магазин.

      Как сообщают американские СМИ, инцидент произошел в американском городе Биллингс (штат Монтана). Мужчина протаранил витрину магазина оружия на своем автомобиле и в течение 10 часов отказывался его покинуть. Полиция предполагает, что преступник намеревался ограбить магазин оружия, но скрыться ему не удалось.

      Осада длилась более 10 часов. Полицейские пытались вступить со злоумышленником в переговоры, но безрезультатно. В итоге мужчина попытался покинуть магазин, выйдя из него с винтовкой, направленной в сторону полиции. Началась перестрелка, в ходе которой преступник был ликвидирован.

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