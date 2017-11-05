В США полицейские ликвидировали мужчину, захватившего оружейный магазин

Более десяти часов длились переговоры полиции с преступником в американском штате Монтана, где мужчина на автомобиле вломился в оружейный магазин.
Как сообщают американские СМИ, инцидент произошел в американском городе Биллингс (штат Монтана). Мужчина протаранил витрину магазина оружия на своем автомобиле и в течение 10 часов отказывался его покинуть. Полиция предполагает, что преступник намеревался ограбить магазин оружия, но скрыться ему не удалось.
Осада длилась более 10 часов. Полицейские пытались вступить со злоумышленником в переговоры, но безрезультатно. В итоге мужчина попытался покинуть магазин, выйдя из него с винтовкой, направленной в сторону полиции. Началась перестрелка, в ходе которой преступник был ликвидирован.
Осада длилась более 10 часов. Полицейские пытались вступить со злоумышленником в переговоры, но безрезультатно. В итоге мужчина попытался покинуть магазин, выйдя из него с винтовкой, направленной в сторону полиции. Началась перестрелка, в ходе которой преступник был ликвидирован.
Комментарии