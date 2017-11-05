В Тульской области жильцы многоквартирного дома отравились газом, есть погибшие

Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей в городе Липки Тульской области.
В городе Липки Тульской области три человека погибли, двое доставлены в больницу с признаками отравления. Сотрудники полиции и МЧС эвакуировали жильцов дома, где, по предварительной версии, могла произойти утечка газа.
Андрей Ярцев, начальник пресс-службы областного УМВД: «В жилом доме на улице Октябрьская в Липках в одной из квартир дома 22 полицией были обнаружены тела мужчины и женщины средних лет. Этажом выше в квартире был обнаружено тело 76-летней женщины, а в соседней с ней квартире в тяжелом состоянии были обнаружены женщина и 15-летний подросток, которых госпитализировали».
В МВД сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, представители газовой службы и следователи, устанавливающие источник отравления людей и все обстоятельства происшествия, пишет «Интерфакс».
Андрей Ярцев, начальник пресс-службы областного УМВД: «В жилом доме на улице Октябрьская в Липках в одной из квартир дома 22 полицией были обнаружены тела мужчины и женщины средних лет. Этажом выше в квартире был обнаружено тело 76-летней женщины, а в соседней с ней квартире в тяжелом состоянии были обнаружены женщина и 15-летний подросток, которых госпитализировали».
В МВД сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, представители газовой службы и следователи, устанавливающие источник отравления людей и все обстоятельства происшествия, пишет «Интерфакс».
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