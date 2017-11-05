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    В Тульской области жильцы многоквартирного дома отравились газом, есть погибшие

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    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    В Тульской области жильцы многоквартирного дома отравились газом, есть погибшие

    В Тульской области жильцы многоквартирного дома отравились газом, есть погибшие

    В Тульской области жильцы многоквартирного дома отравились газом, есть погибшие
  • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

    • Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей в городе Липки Тульской области.

    В городе Липки Тульской области три человека погибли, двое доставлены в больницу с признаками отравления. Сотрудники полиции и МЧС эвакуировали жильцов дома, где, по предварительной версии, могла произойти утечка газа.

    Андрей Ярцев, начальник пресс-службы областного УМВД: «В жилом доме на улице Октябрьская в Липках в одной из квартир дома 22 полицией были обнаружены тела мужчины и женщины средних лет. Этажом выше в квартире был обнаружено тело 76-летней женщины, а в соседней с ней квартире в тяжелом состоянии были обнаружены женщина и 15-летний подросток, которых госпитализировали».

    В МВД сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, представители газовой службы и следователи, устанавливающие источник отравления людей и все обстоятельства происшествия, пишет «Интерфакс».

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