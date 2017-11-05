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    Мужчина проник в дом и напал на американского сенатора Рэнда Пола

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    • Фото: Reuters © 2017, Warren County Detention Center , Aaron P. Bernstein
    Мужчина проник в дом и напал на американского сенатора Рэнда Пола

    Мужчина проник в дом и напал на американского сенатора Рэнда Пола

    Мужчина проник в дом и напал на американского сенатора Рэнда Пола
  • Фото: Reuters © 2017, Warren County Detention Center , Aaron P. Bernstein

    • Американские СМИ сообщили о нападении на американского сенатора-республиканца Рэнда Пола.

    Как передает телеканал Fox News, нападение произошло в пятницу, но СМИ известно о нем стало только сейчас. Сенатор-республиканец Рэнд Пол подвергся нападению в своем доме в штате Кентукки. Политик не получил серьезных травм. Виновник нападения задержан.

    СМИ приводят имя человека, который проник в дом сенатора и напал на него. По данным журналистов, это 59-летний мужчина по имени Рене Бучер. Мотивация нападавшего пока не установлена. Его допрашивает полиция. Ведется расследование.

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