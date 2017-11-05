Мужчина проник в дом и напал на американского сенатора Рэнда Пола

Американские СМИ сообщили о нападении на американского
сенатора-республиканца Рэнда Пола.
Как передает телеканал Fox News, нападение произошло в пятницу, но СМИ известно о нем стало только сейчас. Сенатор-республиканец Рэнд Пол подвергся нападению в своем доме в штате Кентукки. Политик не получил серьезных травм. Виновник нападения задержан.
СМИ приводят имя человека, который проник в дом сенатора и напал на него. По данным журналистов, это 59-летний мужчина по имени Рене Бучер. Мотивация нападавшего пока не установлена. Его допрашивает полиция. Ведется расследование.
СМИ приводят имя человека, который проник в дом сенатора и напал на него. По данным журналистов, это 59-летний мужчина по имени Рене Бучер. Мотивация нападавшего пока не установлена. Его допрашивает полиция. Ведется расследование.
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