В Египте телеведущую приговорили к 3 годам тюрьмы за передачу о рождении детей вне брака

Египетский суд счел телепрограмму, в которой утверждалось, что женщина может родить ребенка для себя и растить его самостоятельно, оскорблением нравственности и приговорил ведущую телешоу к трем годам тюрьмы.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на арабские СМИ, телеведущая из Египта Дуа Салах приговорена к трем годам лишения свободы и штрафу в размере десять тысяч фунтов (568 долларов США) за программу, в которой она призывала египетских женщин рождать детей вне брака.
В одной из программ на египетском телеканале Салах подняла вопрос одиноких матерей. По словам Салах, в Египте женщина может стать одинокой матерью только если разведется с супругом или овдовеет. Телеведущая предложила обсудить тему того, может ли женщина в египетском обществе родить и воспитывать ребенка вне брака по собственному желанию. Например, договорившись о временном браке, созданном именно с целью зачатия ребенка. Эта тема поднималась в вышедшем летом на египетские телеэкраны художественном фильме «Куплю мужчину» об успешной, но одинокой женщине, которая мечтает о ребенке.
После телепередачи на ведущую телешоу Дуа Салах подал в суд египетский юрист, заявивший, что программа разрушает институт брака и оскорбляет телезрителей безнравственными высказываниями.
В одной из программ на египетском телеканале Салах подняла вопрос одиноких матерей. По словам Салах, в Египте женщина может стать одинокой матерью только если разведется с супругом или овдовеет. Телеведущая предложила обсудить тему того, может ли женщина в египетском обществе родить и воспитывать ребенка вне брака по собственному желанию. Например, договорившись о временном браке, созданном именно с целью зачатия ребенка. Эта тема поднималась в вышедшем летом на египетские телеэкраны художественном фильме «Куплю мужчину» об успешной, но одинокой женщине, которая мечтает о ребенке.
После телепередачи на ведущую телешоу Дуа Салах подал в суд египетский юрист, заявивший, что программа разрушает институт брака и оскорбляет телезрителей безнравственными высказываниями.
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