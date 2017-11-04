В освобожденном Дейр-эз-Зоре развернули отделение российского Центра по примирению

Офицеры российского Центра по примирению сторон начали работать в сирийском городе
Дейр-эз-Зор.
Теперь сотрудники центра изучают гуманитарную ситуацию в освобожденных районах провинции Дейр-эз-Зор на левом берегу Евфрата.
Также глава Центра по примирению сторон Сергей Кураленко рассказал о работах по разминированию. По его словам, за сутки российские саперы проверили 25,5 гектара территории города и его окрестностей и обезвредили 338 взрывоопасных предметов, передает РИА Новости.
Напомним, в пятницу, 3 ноября, Генштаб Сирии объявил об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора от запрещенного «Исламского государства». При этом сообщалось, что боевики установили в городе большое количество мин и самодельных взрывных устройств.
Также глава Центра по примирению сторон Сергей Кураленко рассказал о работах по разминированию. По его словам, за сутки российские саперы проверили 25,5 гектара территории города и его окрестностей и обезвредили 338 взрывоопасных предметов, передает РИА Новости.
Напомним, в пятницу, 3 ноября, Генштаб Сирии объявил об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора от запрещенного «Исламского государства». При этом сообщалось, что боевики установили в городе большое количество мин и самодельных взрывных устройств.
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