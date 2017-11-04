Джордж Буш-старший назвал Трампа хвастуном

Бывшие президенты США Джордж
Буш-старший и его сын Джордж Буш-младший раскритиковали Дональда Трампа.
В частности, 41-й президент США назвал нынешнего хозяина Белого дома хвастуном.
Джордж Буш-старший: «Мне Трамп не нравится. Я многого не знаю о нем, но знаю, что он хвастун. И я не в восторге от того, что он стал лидером нашей страны».
Также Буш-старший заявил, что, по его мнению, Трамп пошел в президенты, чтобы удовлетворить свое эго.
В свою очередь его сын Джордж Буш-младший заявил, что Трамп «просто не понимает, что значит быть президентом». Также 43-й президент США сообщил, что, в отличие от отца, не стал поддерживать Хиллари Клинтон на выборах. Не голосовал он и за Трампа.
Как сообщает CNN, откровения бывших президентов о нынешнем главе США появились в книге Марка Апдегроува «Последние республиканцы», которая поступит в продажу 14 ноября.
Джордж Буш-старший: «Мне Трамп не нравится. Я многого не знаю о нем, но знаю, что он хвастун. И я не в восторге от того, что он стал лидером нашей страны».
Также Буш-старший заявил, что, по его мнению, Трамп пошел в президенты, чтобы удовлетворить свое эго.
В свою очередь его сын Джордж Буш-младший заявил, что Трамп «просто не понимает, что значит быть президентом». Также 43-й президент США сообщил, что, в отличие от отца, не стал поддерживать Хиллари Клинтон на выборах. Не голосовал он и за Трампа.
Как сообщает CNN, откровения бывших президентов о нынешнем главе США появились в книге Марка Апдегроува «Последние республиканцы», которая поступит в продажу 14 ноября.
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