КХЛ может запретить игрокам выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в разрушении спортивного миропорядка.
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что МОК пытается заставить российских спортсменов выступать под нейтральным флагом или вообще не допустить россиян до Олимпиады. По словам Чернышенко, при любом из этих исходов олимпийскому движению будет нанесен серьезный урон.
Дмитрий Чернышенко, президент КХЛ: «Мы не понимаем ситуацию, когда МОК идет на поводу информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга».
При этом он отметил, что МОК так и не смог договориться с НХЛ об участии игроков этой лиги в Олимпиаде 2018 года. По словам Чернышенко, складывается впечатление, что участие североамериканской лиги в Олимпиадах зависит только от их собственного желания.
В связи с этим Чернышенко заявил, что КХЛ готова дать соответствующий ответ на действия МОК и не пустить своих игроков на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, передает ТАСС.
Напомним, в декабре прошлого года МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх-2014 в Сочи. Это произошло после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. А Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали лишить россиян права на участие во всех международных соревнованиях и отобрать у РФ все международные турниры.
Дмитрий Чернышенко, президент КХЛ: «Мы не понимаем ситуацию, когда МОК идет на поводу информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга».
При этом он отметил, что МОК так и не смог договориться с НХЛ об участии игроков этой лиги в Олимпиаде 2018 года. По словам Чернышенко, складывается впечатление, что участие североамериканской лиги в Олимпиадах зависит только от их собственного желания.
В связи с этим Чернышенко заявил, что КХЛ готова дать соответствующий ответ на действия МОК и не пустить своих игроков на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, передает ТАСС.
Напомним, в декабре прошлого года МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх-2014 в Сочи. Это произошло после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. А Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали лишить россиян права на участие во всех международных соревнованиях и отобрать у РФ все международные турниры.
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