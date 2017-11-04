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    Аэропорт Таллина эвакуировали из-за секс-игрушки

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    Аэропорт Таллина эвакуировали из-за секс-игрушки

    Аэропорт Таллина эвакуировали <nobr>из-за</nobr> <nobr>секс-игрушки</nobr>

    В Таллинский аэропорт пришлось вызывать саперов из-за игрушки «для взрослых» в багаже.

    Подозрительный предмет в одной из сумок был обнаружен при обычной проверке багажа. В результате на место вызвали полицейских и саперов, пассажиров эвакуировали для предотвращения риска.

    Позднее выяснилось, что найденное в багаже изделие является секс-игрушкой. Проверка продолжалось около двух часов. После ее завершения пассажиров пустили обратно в терминалы, передает РИА Новости.

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