Аэропорт Таллина эвакуировали из-за секс-игрушки

В Таллинский аэропорт пришлось вызывать саперов
из-за игрушки «для взрослых» в багаже.
Подозрительный предмет в одной из сумок был обнаружен при обычной проверке багажа. В результате на место вызвали полицейских и саперов, пассажиров эвакуировали для предотвращения риска.
Позднее выяснилось, что найденное в багаже изделие является секс-игрушкой. Проверка продолжалось около двух часов. После ее завершения пассажиров пустили обратно в терминалы, передает РИА Новости.
Позднее выяснилось, что найденное в багаже изделие является секс-игрушкой. Проверка продолжалось около двух часов. После ее завершения пассажиров пустили обратно в терминалы, передает РИА Новости.
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