Warner Bros. и Amazon Studios планируют снять сериал по «Властелину колец»

Warner Bros. и Amazon Studios ведут переговоры о создании сериала по мотивам трилогии Толкина.
Киноконцерн Warner Bros. и продюсерская компания Amazon Studios при участии компании Tolkien Estate начали переговоры о создании сериала по мотивам трилогии Дж.Р. Р. Толкина «Властелин Колец». Пока не было заключено ни одной сделки, однако в переговорах участвует основатель торговой площадки Amazon миллиардер Джефф Безос, сообщает издание Variety.
Ожидается, что сериал не будет в точности повторять сюжет трилогии, а скорее воссоздаст вселенную Толкина.
Издание уточняет, что Безос обычно не принимает участия в подобных переговорах, несмотря на свою любовь к фантастике и фэнтези. Идея снять такой сериал соответствует новой политике Amazon Studios, согласно которой компания будет создавать крупномасштабные проекты вместо нишевых сериалов.
Ожидается, что сериал не будет в точности повторять сюжет трилогии, а скорее воссоздаст вселенную Толкина.
Издание уточняет, что Безос обычно не принимает участия в подобных переговорах, несмотря на свою любовь к фантастике и фэнтези. Идея снять такой сериал соответствует новой политике Amazon Studios, согласно которой компания будет создавать крупномасштабные проекты вместо нишевых сериалов.
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