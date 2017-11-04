НашПотребНадзор
ТВ-Эфир
НашПотребНадзор

    Warner Bros. и Amazon Studios планируют снять сериал по «Властелину колец»

    комментировать
    Warner Bros. и Amazon Studios планируют снять сериал по «Властелину колец»

    Warner Bros. и Amazon Studios планируют снять сериал по «Властелину колец»

    Warner Bros. и Amazon Studios планируют снять сериал по «Властелину колец»
  • Фото: Associated Press © 2017, Petr David Josek

    • Warner Bros. и Amazon Studios ведут переговоры о создании сериала по мотивам трилогии Толкина.

    Киноконцерн Warner Bros. и продюсерская компания Amazon Studios при участии компании Tolkien Estate начали переговоры о создании сериала по мотивам трилогии Дж.Р. Р. Толкина «Властелин Колец». Пока не было заключено ни одной сделки, однако в переговорах участвует основатель торговой площадки Amazon миллиардер Джефф Безос, сообщает издание Variety.

    Ожидается, что сериал не будет в точности повторять сюжет трилогии, а скорее воссоздаст вселенную Толкина.

    Издание уточняет, что Безос обычно не принимает участия в подобных переговорах, несмотря на свою любовь к фантастике и фэнтези. Идея снять такой сериал соответствует новой политике Amazon Studios, согласно которой компания будет создавать крупномасштабные проекты вместо нишевых сериалов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru