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    В Подольске нашли расчлененное тело московского бизнесмена

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    В Подольске нашли расчлененное тело московского бизнесмена

    В Подольске нашли расчлененное тело московского бизнесмена

    В Подмосковье обнаружено тело 31-летнего мужчины, пропавшего 19 октября.

    Расчаленное тело жителя московского района Чертаново было обнаружено в Подольске. Сегодня на официальном опознании родственники пропавшего москвича подтвердили, что это он.

    Мужчина, у которого была фирма по продаже и ремонту кондиционеров, пропал 19 октября. Как рассказали друзья погибшего, перед исчезновением москвич договорился с 19-летним братом своей возлюбленной об аренде своей квартиры на Варшавском шоссе и получил от него 800 тысяч рублей за 11 месяцев проживания, сообщает «Подмосковье сегодня».

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас обстоятельства гибели жителя столицы выясняются.

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