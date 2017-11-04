Сергей Зверев женился на администраторше подмосковного отеля

Сын короля гламура стилиста Сергея Зверева женился на коллеге по работе. Свадьба была более чем скромной.
О свадьбе Сергея Зверева-младшего порталу Dni.Ru рассказал друг семьи, бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев. Он отметил, что сын знаменитого стилиста женился на девушке Юлии, коллеге по работе.
Молодожены давно знакомы, оба служат в бюджетном отеле на окраине Коломны. По словам Солнцева, Юлия — в отличие от предыдущей пассии Зверева — относится к Сергею «по-душевному». Друг семьи напомнил, что с предыдущей супругой мужчина развелся через два месяца после свадьбы.
Ранее в программе «Ты не поверишь!» на НТВ король гламура Зверев жаловался, что сын не оправдал его ожиданий. У Зверевых сложились напряженные отношения, видятся они редко. Стилист рассказал, что предпочел бы, чтобы сын меньше думал о невестах, а больше — о получении образования. Но Зверев-младший пока продолжает жить обычной жизнью, не думая о карьере и получая в отеле зарплату 30 тысяч рублей.
Молодожены давно знакомы, оба служат в бюджетном отеле на окраине Коломны. По словам Солнцева, Юлия — в отличие от предыдущей пассии Зверева — относится к Сергею «по-душевному». Друг семьи напомнил, что с предыдущей супругой мужчина развелся через два месяца после свадьбы.
Ранее в программе «Ты не поверишь!» на НТВ король гламура Зверев жаловался, что сын не оправдал его ожиданий. У Зверевых сложились напряженные отношения, видятся они редко. Стилист рассказал, что предпочел бы, чтобы сын меньше думал о невестах, а больше — о получении образования. Но Зверев-младший пока продолжает жить обычной жизнью, не думая о карьере и получая в отеле зарплату 30 тысяч рублей.
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