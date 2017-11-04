Во Владивостоке неуправляемый грузовик сорвался с буксира и протаранил 5 иномарок

Инспекторы выясняют обстоятельства массового ДТП, которое произошло в приморской столице. Там
из-за обрыва буксировочного троса грузовик перебил несколько автомобилей.
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Крупная авария случилось у дома №25 по улице Космонавтов. Экскаватор Doosan на буксире тащил машину Hino. Трос оборвался, грузовик протаранил сразу несколько автомобилей. Пострадали Toyota Hiace, Subaru Impreza, Toyota WISH, Honda Fit, Subaru Legacy. Также повреждены мусорные баки.
Как сообщается на сайте «Комсомольской правды», на Subaru legacy грузовик Hino буквально приземлился после того, как снес леерные ограждения. В результате этого происшествия никто не пострадал, водитель грузовика с места ДТП скрылся. Пока его ищет полиция, за нарушение правил буксировки предстоит отвечать водителю экскаватора.
Как сообщается на сайте «Комсомольской правды», на Subaru legacy грузовик Hino буквально приземлился после того, как снес леерные ограждения. В результате этого происшествия никто не пострадал, водитель грузовика с места ДТП скрылся. Пока его ищет полиция, за нарушение правил буксировки предстоит отвечать водителю экскаватора.
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