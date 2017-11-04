Контрафакт в деталях: как отличить «паленые» автозапчасти от оригинала

Сэкономить на ремонте машины позволяют неоригинальные, но качественные и доступные аналоги запчастей. Но вместо них нам продают опасный контрафакт.
В Дагестане в крупном ДТП погибли 10 человек. Груда железа осталась от автобуса, когда в него влетел оторвавшийся от КамАЗа прицеп. Лопнул буксировочный крюк, который был практически новый, но контрафактный.
Часто подделки не отличают от фирменных деталей даже опытные механики. Владелец сервиса Валерий Винк советует всегда сравнивать запчасть с оригиналом. Если деталь кажется поддельной или вы сомневаетесь в качестве, верните ее продавцу. Для этого, согласно закону, даже не нужен чек.
Кирилл Чернявский, юрист: «Чек необязателен для совершения возврата. Вполне достаточно показаний свидетелей и записи видеокамер. На сегодняшний день нельзя вернуть только номерные агрегаты, например, двигатель в сборе».
При возврате бракованной детали требуйте компенсацию других расходов, например, стоимость ее монтажа. И обязательно храните чеки из сервиса. Еще легче нарваться на обман, покупая запчасти в Интернете. Зато в Сети есть полезные видеообзоры. Если гарантийный срок ни на упаковке, ни в чеке не указан, вернуть деталь можно в течении 2 лет. Если гарантия закончилась, придется проводить экспертизу за свой счет.
Обманутые автолюбители защищаются и публикуют свои списки продавцов опасного контрафакта. Каждый год из-за «левых» деталей в России погибают сотни человек. Программа «Главная дорога» напоминает: покупая дешевые запчасти, вы экономите на своей безопасности.
Часто подделки не отличают от фирменных деталей даже опытные механики. Владелец сервиса Валерий Винк советует всегда сравнивать запчасть с оригиналом. Если деталь кажется поддельной или вы сомневаетесь в качестве, верните ее продавцу. Для этого, согласно закону, даже не нужен чек.
Кирилл Чернявский, юрист: «Чек необязателен для совершения возврата. Вполне достаточно показаний свидетелей и записи видеокамер. На сегодняшний день нельзя вернуть только номерные агрегаты, например, двигатель в сборе».
При возврате бракованной детали требуйте компенсацию других расходов, например, стоимость ее монтажа. И обязательно храните чеки из сервиса. Еще легче нарваться на обман, покупая запчасти в Интернете. Зато в Сети есть полезные видеообзоры. Если гарантийный срок ни на упаковке, ни в чеке не указан, вернуть деталь можно в течении 2 лет. Если гарантия закончилась, придется проводить экспертизу за свой счет.
Обманутые автолюбители защищаются и публикуют свои списки продавцов опасного контрафакта. Каждый год из-за «левых» деталей в России погибают сотни человек. Программа «Главная дорога» напоминает: покупая дешевые запчасти, вы экономите на своей безопасности.
Комментарии