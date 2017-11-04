Scorpions подняли российские флаги на концерте в Петербурге

Музыканты легендарной группы Scorpions на концерте в
Санкт-Петербурге подняли российские флаги.
Во время концерта российский триколор проецировали на экранах сцены, а затем он оказался и в руках лидера группы Клауса Майне. Об этом сообщает ТАСС.
Пресс-атташе компании-организатора концерта: «Scorpions очень любят Россию и своих российских фанатов. Они всегда с радостью приезжают и с удовольствием выступают в России».
На концерт в Ледовом дворце продали около 10 тысяч билетов. Выступление прошло в рамках мирового тура Scorpions Crazy World, посвященного одноименному альбому 1990 года. После Санкт-Петербурга музыканты дадут концерты Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге.
Пресс-атташе компании-организатора концерта: «Scorpions очень любят Россию и своих российских фанатов. Они всегда с радостью приезжают и с удовольствием выступают в России».
На концерт в Ледовом дворце продали около 10 тысяч билетов. Выступление прошло в рамках мирового тура Scorpions Crazy World, посвященного одноименному альбому 1990 года. После Санкт-Петербурга музыканты дадут концерты Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге.
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