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    Scorpions подняли российские флаги на концерте в Петербурге

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    • Фото: bysinka78 /instagram.com
    Scorpions подняли российские флаги на концерте в Петербурге

    Scorpions подняли российские флаги на концерте в Петербурге

    Scorpions подняли российские флаги на концерте в Петербурге
  • Фото: bysinka78 /instagram.com

    • Музыканты легендарной группы Scorpions на концерте в Санкт-Петербурге подняли российские флаги.

    Во время концерта российский триколор проецировали на экранах сцены, а затем он оказался и в руках лидера группы Клауса Майне. Об этом сообщает ТАСС.

    Пресс-атташе компании-организатора концерта: «Scorpions очень любят Россию и своих российских фанатов. Они всегда с радостью приезжают и с удовольствием выступают в России».

    На концерт в Ледовом дворце продали около 10 тысяч билетов. Выступление прошло в рамках мирового тура Scorpions Crazy World, посвященного одноименному альбому 1990 года. После Санкт-Петербурга музыканты дадут концерты Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге.

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