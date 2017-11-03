На Канонерском острове Петербурга ликвидируют крупную несанкционированную свалку

Сегодня представители Общероссийского народного фронта проконтролировали начало работ по очищению от мусора шести гектаров Канонерского острова.

По словам депутата Госдумы Сергея Боярского, эта горячая точка в Кировском районе Петербурга появилась на интерактивной карте городских свалок в мае этого года благодаря обращениям местных жителей.



За два месяца подрядчику предстоит вывезти почти 50 тысяч кубометров строительного грунта. При этом самую крупную несанкционированную свалку строительного мусора на побережье Финского залива полностью ликвидируют к концу текущего года. Известно, что грунт с отходами 5-го класса опасности вывезут на полигон «Северная Самарка» в Ленинградской области.



На вывоз строительного мусора и последующую рекультивацию проблемного объекта из бюджета Петербурга выделили почти 40 миллионов рублей. После завершения работ в администрации Кировского района планируют благоустроить этот участок на Канонерском острове.