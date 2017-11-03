Иномарка сбила женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Москве

Водитель иномарки сбил женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на юге Москвы.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, авария произошла около 17:55 мск в Балаклавском проезде.
Из сообщения ГИБДД: «Иномарка на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на женщину и двух несовершеннолетних детей».
Пострадавших на месте осмотрели врачи скорой помощи, и, как сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, одного из пострадавших детей доставили в больницу на вертолете Московского авиационного центра.
На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины наезда на пешеходов.
Из сообщения ГИБДД: «Иномарка на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на женщину и двух несовершеннолетних детей».
Пострадавших на месте осмотрели врачи скорой помощи, и, как сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, одного из пострадавших детей доставили в больницу на вертолете Московского авиационного центра.
На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины наезда на пешеходов.
Комментарии