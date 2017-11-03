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    Иномарка сбила женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Москве

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    Иномарка сбила женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Москве

    Иномарка сбила женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Москве

    Водитель иномарки сбил женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на юге Москвы.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, авария произошла около 17:55 мск в Балаклавском проезде.

    Из сообщения ГИБДД: «Иномарка на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на женщину и двух несовершеннолетних детей».

    Пострадавших на месте осмотрели врачи скорой помощи, и, как сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, одного из пострадавших детей доставили в больницу на вертолете Московского авиационного центра.

    На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины наезда на пешеходов.

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