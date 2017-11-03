ЧП. Расследование
ТВ-Эфир
ЧП. Расследование

    МИД сообщил об аннулировании соглашения с Украиной в сфере телерадиовещания

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    МИД сообщил об аннулировании соглашения с Украиной в сфере телерадиовещания

    МИД сообщил об аннулировании соглашения с Украиной в сфере телерадиовещания

    Соглашение между правительством РФ и Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания прекратило действие.

    Соответствующее сообщение МИД РФ было опубликовано на официальном портале правовой информации.

    Из сообщения: «21 октября 2017 года прекращено действие Соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, подписанного в Москве 23 октября 2000 года».

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