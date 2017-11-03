В Москве горит здание музея им. Пушкина: видео с места

В Пушкинском музее, расположенном на Волхонке, произошло возгорание.
В Москве вспыхнул пожар в музее имени Пушкина. Очевидцы заметили в районе крыши белый дым, который вскоре стал черным.
На место уже прибыли пожарные. В МЧС подтвердили, что в одном из зданий музея, где находится отдел личных коллекций, произошел пожар. В ведомстве сообщили, что проводится эвакуация, на улицу вывели более 30 человек. Данных о пострадавших нет.
МЧС: «На улице Волхонка, дом 10, где находится отдел личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, загорелась кровля. Идет густой черный дым».
Загорелось двухэтажное здание, которое находится рядом с основным. На месте работают 10 пожарно-спасательных подразделений, передает ТАСС.
На место уже прибыли пожарные. В МЧС подтвердили, что в одном из зданий музея, где находится отдел личных коллекций, произошел пожар. В ведомстве сообщили, что проводится эвакуация, на улицу вывели более 30 человек. Данных о пострадавших нет.
МЧС: «На улице Волхонка, дом 10, где находится отдел личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, загорелась кровля. Идет густой черный дым».
Загорелось двухэтажное здание, которое находится рядом с основным. На месте работают 10 пожарно-спасательных подразделений, передает ТАСС.
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