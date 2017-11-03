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    В Москве горит здание музея им. Пушкина: видео с места. МЧС, Москва, выставки и музеи, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве горит здание музея им. Пушкина: видео с места

    В Москве горит здание музея им. Пушкина: видео с места

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    В Москве горит здание музея им. Пушкина: видео с места

    В Москве горит здание музея им. Пушкина: видео с места

    В Москве горит здание музея им. Пушкина: видео с места

      В Пушкинском музее, расположенном на Волхонке, произошло возгорание.

      В Москве вспыхнул пожар в музее имени Пушкина. Очевидцы заметили в районе крыши белый дым, который вскоре стал черным.

      На место уже прибыли пожарные. В МЧС подтвердили, что в одном из зданий музея, где находится отдел личных коллекций, произошел пожар. В ведомстве сообщили, что проводится эвакуация, на улицу вывели более 30 человек. Данных о пострадавших нет.

      МЧС: «На улице Волхонка, дом 10, где находится отдел личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, загорелась кровля. Идет густой черный дым».

      Загорелось двухэтажное здание, которое находится рядом с основным. На месте работают 10 пожарно-спасательных подразделений, передает ТАСС.

      Пушкинский горит! #пожар #москва #пушкинскиймузейгорит

      Публикация от Egle (@evgenia_dudnikova)

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