ФСБ пресекла экстремистские акции на ноябрьские праздники

ФСБ объявила о задержании в Московском регионе экстремистов, которые собирались совершить серию нападений и поджогов в День единства.

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Ведомство пресекло деятельность законспирированной ячейки движения «Артподготовка», которая планировала нападения на полицейских и поджоги административных зданий 4 и 5 ноября.



Центр общественных связей ФСБ России: «В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки движения „Артподготовка“, планировавшей совершить 4–5 ноября 2017 года резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков».



Все члены движения задержаны. В отношении подозреваемых решается вопрос о возбуждении уголовного дела о покушении на теракт.



В ведомстве также отметили, что была пресечена деятельность ячеек «Артподготовки» в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.



Незарегистрированное межрегиональное общественное движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым для организации в России «революции», напомнили в ФСБ. В июле 2017 года в отношении Мальцева было возбуждено дело об экстремизме. Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в Интернете пропаганду насильственных действий.