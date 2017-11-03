В юбилейном выпуске «Поедем, поедим!» Джон Уоррен приготовит невероятный десерт у стен Кремля

3 ноября программа НТВ «Поедем, поедим!» отмечает
5-летний юбилей. Именно в этот день в 2012 году харизматичный британец Джон Уоррен впервые появился в эфире федерального телеканала.
За пять лет существования программы «Поедем, поедим!» было снято 207 выпусков, в которых Джон Уоррен посетил 82 страны и 1035 городов. Для искушенных телезрителей не менее искушенный путешественник приготовил 1948 блюд местной кухни по уникальным рецептам.
Джон Уоррен, ведущий программы «Поедем, поедим!»: «Просто не верится, что нам уже 5 лет! Мы сняли больше 200 программ. В каждом регионе, в каждой стране такие удивительные разные прекрасные места. А то, что везде одинаково добрые и радушные люди, — стало для меня самым главным открытием. А сколько невероятной потрясающей еды! Это звучит невероятно, но я попробовал на вкус почти весь мир. И я не собираюсь останавливаться. Есть место в желудке и места на карте мира, куда мы еще не успели добраться!»
В праздничном выпуске телезрители НТВ смогут увидеть самые яркие и вкусные воспоминания о путешествиях неизменного ведущего проекта. Самый известный британец российского телевидения отметит юбилей с размахом, выбрав для съемок ключевого эпизода программы главное историческое место столицы: Джон Уоррен приготовит невероятный десерт прямо у стен Кремля.
Напомним, программа «Поедем, поедим!» стала обладателем премии National Geographic Traveler Awards 2016 и признана лучшим проектом о путешествиях, а также стала лауреатом Всероссийского конкурса СМИ «Смиротворец-2016».
«Поедем, поедим!» — увлекательная и аппетитная экспедиция по всему миру, участниками которой становятся представители разных народностей и национальностей. Изюминка проекта — его ведущий — Джон Уоррен, подданный Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, который искренне влюблен в Россию. Из поездок британец привозит не только гастрономические впечатления. Чтобы погрузиться в местный колорит и узнать новый уникальный рецепт, он готов на все: и в прорубь нырнуть, и рубаху из крапивы примерить, и попытаться выжить в лесу.
Смотрите праздничный выпуск «Поедем, поедим!» в субботу, 4 ноября, в 14:10 на НТВ и НТВ.Ru.
Джон Уоррен, ведущий программы «Поедем, поедим!»: «Просто не верится, что нам уже 5 лет! Мы сняли больше 200 программ. В каждом регионе, в каждой стране такие удивительные разные прекрасные места. А то, что везде одинаково добрые и радушные люди, — стало для меня самым главным открытием. А сколько невероятной потрясающей еды! Это звучит невероятно, но я попробовал на вкус почти весь мир. И я не собираюсь останавливаться. Есть место в желудке и места на карте мира, куда мы еще не успели добраться!»
В праздничном выпуске телезрители НТВ смогут увидеть самые яркие и вкусные воспоминания о путешествиях неизменного ведущего проекта. Самый известный британец российского телевидения отметит юбилей с размахом, выбрав для съемок ключевого эпизода программы главное историческое место столицы: Джон Уоррен приготовит невероятный десерт прямо у стен Кремля.
Напомним, программа «Поедем, поедим!» стала обладателем премии National Geographic Traveler Awards 2016 и признана лучшим проектом о путешествиях, а также стала лауреатом Всероссийского конкурса СМИ «Смиротворец-2016».
«Поедем, поедим!» — увлекательная и аппетитная экспедиция по всему миру, участниками которой становятся представители разных народностей и национальностей. Изюминка проекта — его ведущий — Джон Уоррен, подданный Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, который искренне влюблен в Россию. Из поездок британец привозит не только гастрономические впечатления. Чтобы погрузиться в местный колорит и узнать новый уникальный рецепт, он готов на все: и в прорубь нырнуть, и рубаху из крапивы примерить, и попытаться выжить в лесу.
Смотрите праздничный выпуск «Поедем, поедим!» в субботу, 4 ноября, в 14:10 на НТВ и НТВ.Ru.
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