СМИ: в Минобрнауки попросили избегать слова «презерватив» на уроке по профилактике ВИЧ

Вокруг
онлайн-урока по профилактике ВИЧ разразился конфликт. Организаторы урока отказались выполнить требования чиновников избегать слова «презерватив» и согласовать заранее ответы на вопросы.
О скандале сообщил «Коммерсант». Всероссийский онлайн-урок по профилактике ВИЧ проводится для старшеклассников и студентов с 2015 года по заказу Минобрнауки. Он приурочен ко Всемирному дню борьбы со СПИДом — 1 декабря.
По данным издания, накануне состоялось совещание, на котором обсуждались детали предстоящего онлайн-урока. Его проводила замдиректора одного из департаментов Минобрнауки Лариса Фальковская. Конфликт произошел из-за позиции Сергея Буланова, возглавляющего группу некоммерческих организаций, которые занимаются подготовкой интернет-урока по профилактике ВИЧ.
Сергей Буланов: «Впервые в жизни совещание в Минобрнауки закончилось скандалом по моей вине: я отказался писать тексты ответов участникам открытого онлайн-урока по профилактике ВИЧ».
Он добавил, что чиновники также сочли «недопустимым к употреблению» слово «презерватив». По его словам, представители Минобрнауки рекомендовали говорить на уроке о «нравственности, дабы уйти от скользких тем». В результате из-за споров совещание было прервано.
Сергей Буланов: «Тема достаточно широко представлена в школьном образовании, но в настоящее время Министерство образования заняло удивительную позицию, основанную на подмене профилактики ВИЧ (а это преимущественно вопросы личной гигиены) профилактикой нравственных ценностей».
Буланов подчеркнул, что связывать риски заражения ВИЧ исключительно с асоциальным поведением некорректно.
Сергей Буланов: «30% инфицированных женщин заразились от единственного в своей жизни партнера — можем ли мы их упрекнуть в асоциальном поведении? ВИЧ-положительные подростки, которые заражены с рождения, — не асоциальный образ жизни».
По данным издания, накануне состоялось совещание, на котором обсуждались детали предстоящего онлайн-урока. Его проводила замдиректора одного из департаментов Минобрнауки Лариса Фальковская. Конфликт произошел из-за позиции Сергея Буланова, возглавляющего группу некоммерческих организаций, которые занимаются подготовкой интернет-урока по профилактике ВИЧ.
Сергей Буланов: «Впервые в жизни совещание в Минобрнауки закончилось скандалом по моей вине: я отказался писать тексты ответов участникам открытого онлайн-урока по профилактике ВИЧ».
Он добавил, что чиновники также сочли «недопустимым к употреблению» слово «презерватив». По его словам, представители Минобрнауки рекомендовали говорить на уроке о «нравственности, дабы уйти от скользких тем». В результате из-за споров совещание было прервано.
Сергей Буланов: «Тема достаточно широко представлена в школьном образовании, но в настоящее время Министерство образования заняло удивительную позицию, основанную на подмене профилактики ВИЧ (а это преимущественно вопросы личной гигиены) профилактикой нравственных ценностей».
Буланов подчеркнул, что связывать риски заражения ВИЧ исключительно с асоциальным поведением некорректно.
Сергей Буланов: «30% инфицированных женщин заразились от единственного в своей жизни партнера — можем ли мы их упрекнуть в асоциальном поведении? ВИЧ-положительные подростки, которые заражены с рождения, — не асоциальный образ жизни».
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