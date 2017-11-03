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    Ученые выяснили основную причину разводов

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков
    Ученые выяснили основную причину разводов

    Ученые выяснили основную причину разводов

    Ученые выяснили основную причину разводов
  • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков

    • Ученые из Университета Мичигана выяснили основную причину, по которой расстаются супружеские пары.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», на протяжении 16 лет исследователи брали интервью у 355 супружеских пар. Вопросы касались напряжения в отношениях и взаимных обид. Согласно выводам ученых, чаще разводились пары, в которых мужчины говорили о низком уровне взаимной напряженности, в то время как женщины были больше недовольны совместной жизнью.

    При этом представительницы прекрасного пола подавали на развод в два раза чаще. По мнению авторов исследования, это может свидетельствовать о том, что мужчины вносят недостаточный вклад в развитие отношений и не хотят менять свое поведение.

    Отмечается, что в начале отношений женщины склонны переживать больше мужчин, однако с течением времени ученые фиксируют у мужей постепенный рост уровня недовольства.

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