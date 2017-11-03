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    США проигнорировали 20 запросов РФ на посещение дипобъектов в Нью-Йорке

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    США проигнорировали 20 запросов РФ на посещение дипобъектов в Нью-Йорке

    США проигнорировали 20 запросов РФ на посещение дипобъектов в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

    Власти США отклонили около 20 запросов России на посещение и проверку дипломатических объектов РФ в Нью-Йорке, доступ к которым закрыт с декабря.

    Советник постоянного представительства РФ при ООН Максим Мусихин обвинил американские власти в препятствовании работе российской дипмиссии, сообщает ТАСС.

    Максим Мусихин, старший советник постоянного представительства РФ при ООН: «Государственным департаментом был установлен разрешительный порядок посещения этого объекта — с письменного согласия офиса по делам иностранных миссий. Мы около 20 раз запрашивали такое согласие с целью хотя бы проверить состояние нашей собственности и убедиться в отсутствии каких-либо аварий. Каждый раз государственный департамент отвечал отказом без объяснения причин или указания, когда такое посещение могло бы быть осуществлено».

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    США в конце декабря 2016 года закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

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