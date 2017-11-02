На выставке к 100-летию Октябрьской революции покажут реквизит из сериала НТВ «Хождение по мукам»

Сегодня Исторический музей предлагает всем желающим расширить свои представления о революционной эпохе на выставке «Энергия мечты», подготовленной к
100-летию событий октября 1917 года. Это сотни предметов из музеев и частных коллекций, через которые можно проследить, как люди, заряженные этой энергией, круто меняли весь уклад своей жизни.
На грандиозной выставке представлено более 700 экспонатов. Преимущественно это революционные плакаты. В то время плакаты были практически единственным средством донесения информации до населения. Советские плакаты регламентировали практически все сферы жизни советского гражданина.
Кроме плакатов, на выставке немало и других экспонатов. В основном это личные вещи выдающихся участников революции и гражданской войны.
Кроме того, на выставке представлен проект Исторического музея и телеканала НТВ. Это выставка реквизита, использованного во время съемок сериала НТВ «Хождение по мукам», снятого по трилогии Алексея Толстого.
Алексей Земский, генеральный директор АО «Телекомпания НТВ»: «Мы, когда готовились к этой большой дате, выбрали произведение Алексея Толстого „Хождение по мукам“. Произведение, которое издавалось много раз и которое до нас экранизировали уже дважды. Наш современный вариант экранизации вы сможете увидеть в конце ноября. Хочу поблагодарить Министерство культуры, которое поддержало нас при съемках. Каждый раз во всех экранизациях участвуют самые известные актеры и актрисы».
На выставке будут также представлены наряды, которые специалисты создавали, учитывая исторические реалии тех времен.
Подробности — в репортаже.
Кроме плакатов, на выставке немало и других экспонатов. В основном это личные вещи выдающихся участников революции и гражданской войны.
Кроме того, на выставке представлен проект Исторического музея и телеканала НТВ. Это выставка реквизита, использованного во время съемок сериала НТВ «Хождение по мукам», снятого по трилогии Алексея Толстого.
Алексей Земский, генеральный директор АО «Телекомпания НТВ»: «Мы, когда готовились к этой большой дате, выбрали произведение Алексея Толстого „Хождение по мукам“. Произведение, которое издавалось много раз и которое до нас экранизировали уже дважды. Наш современный вариант экранизации вы сможете увидеть в конце ноября. Хочу поблагодарить Министерство культуры, которое поддержало нас при съемках. Каждый раз во всех экранизациях участвуют самые известные актеры и актрисы».
На выставке будут также представлены наряды, которые специалисты создавали, учитывая исторические реалии тех времен.
Подробности — в репортаже.
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