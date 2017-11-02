Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
    На выставке к 100-летию Октябрьской революции покажут реквизит из сериала НТВ «Хождение по мукам». выставки и музеи, история, Москва, НТВ, сериалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа выставке к 100-летию Октябрьской революции покажут реквизит из сериала НТВ «Хождение по мукам»

    На выставке к 100-летию Октябрьской революции покажут реквизит из сериала НТВ «Хождение по мукам»

    1 комментарий
    На выставке к <nobr>100-летию</nobr> Октябрьской революции покажут реквизит из сериала НТВ «Хождение по мукам»

    На выставке к 100-летию Октябрьской революции покажут реквизит из сериала НТВ «Хождение по мукам»

    На выставке к <nobr>100-летию</nobr> Октябрьской революции покажут реквизит из сериала НТВ «Хождение по мукам»

      Сегодня Исторический музей предлагает всем желающим расширить свои представления о революционной эпохе на выставке «Энергия мечты», подготовленной к 100-летию событий октября 1917 года. Это сотни предметов из музеев и частных коллекций, через которые можно проследить, как люди, заряженные этой энергией, круто меняли весь уклад своей жизни.

      На грандиозной выставке представлено более 700 экспонатов. Преимущественно это революционные плакаты. В то время плакаты были практически единственным средством донесения информации до населения. Советские плакаты регламентировали практически все сферы жизни советского гражданина.

      Кроме плакатов, на выставке немало и других экспонатов. В основном это личные вещи выдающихся участников революции и гражданской войны.

      Кроме того, на выставке представлен проект Исторического музея и телеканала НТВ. Это выставка реквизита, использованного во время съемок сериала НТВ «Хождение по мукам», снятого по трилогии Алексея Толстого.

      Алексей Земский, генеральный директор АО «Телекомпания НТВ»: «Мы, когда готовились к этой большой дате, выбрали произведение Алексея Толстого „Хождение по мукам“. Произведение, которое издавалось много раз и которое до нас экранизировали уже дважды. Наш современный вариант экранизации вы сможете увидеть в конце ноября. Хочу поблагодарить Министерство культуры, которое поддержало нас при съемках. Каждый раз во всех экранизациях участвуют самые известные актеры и актрисы».

      На выставке будут также представлены наряды, которые специалисты создавали, учитывая исторические реалии тех времен.

      Подробности — в репортаже.

      Новости по теме

      «Хождение по мукам»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru