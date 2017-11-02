Духовный лидер Ирана назвал США главным врагом страны

Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи считает США «главным и зловещим врагом» Исламской Республики.
Али Хаменеи: «Для нас США — главный и злонамеренный враг, и это не пессимистический взгляд, это вывод, основанный на опыте».
Как передает ТАСС, он также прокомментировал недавнее высказывание президента США Дональда Трампа с обвинениями в адрес Тегерана в поддержке терроризма.
Али Хаменеи: «Это глупое заявление указывает на враждебность американцев не только к иранскому руководству, но и в целом ко всему народу. Несколько лет назад представители американского руководства говорили о необходимости искоренить иранский народ».
По словам Хаменеи, Вашингтон не может осознать тот факт, что невозможно уничтожить народ с такой богатой историей и культурой.
Как считает духовный лидер Исламской Республики, враждебность США по отношению к иранскому народу — результат «слепоты американцев» и их собственных просчетов. Эта враждебность, отметил Хаменеи, проявилась с самого начала Исламской революции 1979 года.
Как передает ТАСС, он также прокомментировал недавнее высказывание президента США Дональда Трампа с обвинениями в адрес Тегерана в поддержке терроризма.
Али Хаменеи: «Это глупое заявление указывает на враждебность американцев не только к иранскому руководству, но и в целом ко всему народу. Несколько лет назад представители американского руководства говорили о необходимости искоренить иранский народ».
По словам Хаменеи, Вашингтон не может осознать тот факт, что невозможно уничтожить народ с такой богатой историей и культурой.
Как считает духовный лидер Исламской Республики, враждебность США по отношению к иранскому народу — результат «слепоты американцев» и их собственных просчетов. Эта враждебность, отметил Хаменеи, проявилась с самого начала Исламской революции 1979 года.
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