Учительница в Смоленске заклеила скотчем ребенку рот за разговоры на уроке

В Следственном комитете начали проверку сообщений о том, что в одной из смоленских школ учительница младших классов применила физическое наказание к ребенку.
Учительница заклеила мальчику рот скотчем. Таким образом педагог наказала его за разговоры на уроке. Ребенок просидел так около получаса. По свидетельствам родителей младшеклассников, это был не первый случай, когда учительница наказывала школьников, пишет НСН.
Следственный комитет уже начал проверку информации СМИ о том, что учительница применила физическое наказание в отношении ученика. В ведомстве уточнили, что устанавливают все обстоятельства случившегося, будут опрошены родители и ученики класса, в котором произошел этот инцидент.
СУ СК по Смоленской области: «По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
Следственный комитет уже начал проверку информации СМИ о том, что учительница применила физическое наказание в отношении ученика. В ведомстве уточнили, что устанавливают все обстоятельства случившегося, будут опрошены родители и ученики класса, в котором произошел этот инцидент.
СУ СК по Смоленской области: «По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
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