Медведев отметил повышение энергичности экономических связей с Узбекистаном

Развитие отношений России и Узбекистана обсуждают на переговорах в Ташкенте, где сейчас находится Дмитрий Медведев.

Двухдневный визит только начался, но уже подписан ряд документов о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, лесной промышленности и строительства.



Дмитрий Медведев: «Очевидно абсолютно, что торгово-экономические связи стали весомыми, они стали гораздо энергичнее, развиваются по восходящей, причем по всем направлениям, включая такие важные, например, как сельское хозяйство, поставка продуктов питания, сельхозпродуктов, промышленная кооперация, военно-техническое сотрудничество».



По словам Медведева, практически по всем направлениям произошла интенсификация контактов.