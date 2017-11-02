Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Медведев отметил повышение энергичности экономических связей с Узбекистаном. Медведев, сельское хозяйство, Узбекистан, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев отметил повышение энергичности экономических связей с Узбекистаном

    Медведев отметил повышение энергичности экономических связей с Узбекистаном

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    Медведев отметил повышение энергичности экономических связей с Узбекистаном

    Медведев отметил повышение энергичности экономических связей с Узбекистаном

    Медведев отметил повышение энергичности экономических связей с Узбекистаном

      Развитие отношений России и Узбекистана обсуждают на переговорах в Ташкенте, где сейчас находится Дмитрий Медведев.

      Двухдневный визит только начался, но уже подписан ряд документов о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, лесной промышленности и строительства.

      Дмитрий Медведев: «Очевидно абсолютно, что торгово-экономические связи стали весомыми, они стали гораздо энергичнее, развиваются по восходящей, причем по всем направлениям, включая такие важные, например, как сельское хозяйство, поставка продуктов питания, сельхозпродуктов, промышленная кооперация, военно-техническое сотрудничество».

      По словам Медведева, практически по всем направлениям произошла интенсификация контактов.

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