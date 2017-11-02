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2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    На трассе в Южной Корее взорвался бензовоз: ехавшие рядом машины сгорели. взрывы, ДТП, пожары, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа трассе в Южной Корее взорвался бензовоз: ехавшие рядом машины сгорели

    На трассе в Южной Корее взорвался бензовоз: ехавшие рядом машины сгорели

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    На трассе в Южной Корее взорвался бензовоз: ехавшие рядом машины сгорели

    На трассе в Южной Корее взорвался бензовоз: ехавшие рядом машины сгорели

    На трассе в Южной Корее взорвался бензовоз: ехавшие рядом машины сгорели

      Не менее четырех человек погибли в страшном ДТП с участием бензовоза в Южной Корее, сообщают местные информагентства.

      Авария произошла недалеко от города Чханвон. Пятитонный бензовоз взорвался перед въездом в тоннель. Пламя быстро перекинулось на десяток автомобилей.

      Сейчас полиция выясняет причину аварии. По одной из версий, к ней могли привести неисправные тормоза автоцистерны. Как рассказали очевидцы, перед ДТП грузовик начал петлять по дороге.

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