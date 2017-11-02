На трассе в Южной Корее взорвался бензовоз: ехавшие рядом машины сгорели

Не менее четырех человек погибли в страшном ДТП с участием бензовоза в Южной Корее, сообщают местные информагентства.

Авария произошла недалеко от города Чханвон. Пятитонный бензовоз взорвался перед въездом в тоннель. Пламя быстро перекинулось на десяток автомобилей.



Сейчас полиция выясняет причину аварии. По одной из версий, к ней могли привести неисправные тормоза автоцистерны. Как рассказали очевидцы, перед ДТП грузовик начал петлять по дороге.