В Приморье начались испытания «умного» протеза, который адаптируется под конкретного человека. Протез изобрел молодой инженер Даниил Сербинович. Четыре года назад он получил серьезную травму и перенес ампутацию. Созданный им протез ноги способен совершенствоваться с помощью нейронных сетей.

С последствиями травмы, полученной несколько лет назад, Даниил Сербинович уже примирился. С помощью протеза студент Дальневосточного федерального университета может самостоятельно передвигаться. Однако его качеством будущий программист все же недоволен. В свободное от учебы время Даниил вместе с друзьями разрабатывает оригинальный протез, способный максимально имитировать биомеханику здоровой ноги.



В единую команду вошли программист, инженер-конструктор, электротехник и дизайнер. Прежде чем создать компьютерную модель протеза, студенты перелопатили множество медицинских справочников и досконально изучили скелет стопы. Прототип, созданный из алюминия, Даниил испытывал на себе и фиксировал все недостатки.



Модель протеза студенты представили на промышленной выставке в Китае и на площадке молодежного фестиваля в Сочи. Интерес к дальневосточной разработке превзошел все ожидания. Теперь команда намерена довести проект до совершенства и сделать так, чтобы подъем по лестнице стал для инвалида с протезом не испытанием, а таким же легким и естественным движением, как для здорового человека.



Молодые инженеры знают, как этого добиться. Анатомическое сходство с человеческой стопой они намерены сохранить не ради эстетики, а как принципиальное отличие от мировых производителей современных бионических протезов.



Подробности — в видеоматериале.