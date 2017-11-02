Начались съемки детективного сериала НТВ «Один»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки новой детективной саги «Один», главные роли в которой исполнят Александр Бухаров, Андрей Терентьев, Роман Агеев и Владислав Резник.

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По сюжету бывший полицейский Роман Одинцов (Александр Бухаров) вынужден вернуться в ряды оперативников, чтобы раскрыть причины гибели товарища. Теперь Одину предстоит столкнуться с собственным прошлым в лице бывших коллег, семь лет назад вынудивших его покинуть службу. Однако теперь у него есть цель — найти виновных и предотвратить возможные преступления. В ходе расследования ему не раз придется подтвердить свою репутацию блестящего оперативника и одаренного детектива.



Армен Арутюнян, режиссер: «Жизнь Романа Одинцова — это история непростого пути человека, идущего вразрез с системой, с логикой приспособленчества. На мой взгляд, этим и продиктован выбор жанра: наша картина — это драма. В первую очередь „Один“ — это история о человеке, о его возвращении к жизни и людям, о том, какой трудный путь для этого приходится пройти.



Съемки этой картины очень радуют. На мое удивление, несмотря на осень, питерская погода к нам снисходительна и даже помогает. Погодные условия полностью соответствуют той атмосфере, которую нам необходимо передать в сцене: нужен дождь, значит, он идет, хочется, чтобы сцена была светлой, — пожалуйста, на небе солнце. Повезло нам не только с погодой, но и со съемочной группой».

