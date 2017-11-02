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Лесник
2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Эксперты рассказали, когда наступит равноправие мужчин и женщин. женщины, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты рассказали, когда наступит равноправие мужчин и женщин

    Эксперты рассказали, когда наступит равноправие мужчин и женщин

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    Эксперты рассказали, когда наступит равноправие мужчин и женщин

    Эксперты рассказали, когда наступит равноправие мужчин и женщин

    Эксперты рассказали, когда наступит равноправие мужчин и женщин

      Равноправие мужчин и женщин по всему миру будет достигнуто только через сто лет. К такому выводу пришли эксперты Всемирного экономического форума.

      Всемирный экономический форум ежегодно публикует доклад о равенстве мужчин и женщин в мире. В этом году исследовали 144 страны и 4 основные сферы — политику, экономику, образование и здравоохранение.

      В итоге эксперты заключили, что мирового равноправия можно ждать только через 100 лет. При этом лучше всего обстоят дела с образованием, а хуже всего — в области труда и экономической деятельности. Объясняют это тем, что впервые за 10 лет движение к равноправию остановилось, тогда как процесс в этой области может существенно помочь мировой экономике.

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