Эксперты рассказали, когда наступит равноправие мужчин и женщин

Равноправие мужчин и женщин по всему миру будет достигнуто только через сто лет. К такому выводу пришли эксперты Всемирного экономического форума.

Всемирный экономический форум ежегодно публикует доклад о равенстве мужчин и женщин в мире. В этом году исследовали 144 страны и 4 основные сферы — политику, экономику, образование и здравоохранение.



В итоге эксперты заключили, что мирового равноправия можно ждать только через 100 лет. При этом лучше всего обстоят дела с образованием, а хуже всего — в области труда и экономической деятельности. Объясняют это тем, что впервые за 10 лет движение к равноправию остановилось, тогда как процесс в этой области может существенно помочь мировой экономике.