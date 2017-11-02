Число жертв стрельбы в Колорадо возросло до трех

Число погибших в результате стрельбы, произошедшей около универмага Walmart в городе Торнтон (штат Колорадо), увеличилось до трех человек.
О смерти одной из пострадавших в больнице сообщила в Twiter городская полиция.
Полиция Торнтона: «К сожалению, женщина, доставленная в больницу с травмой, скончалась. Трое погибших».
Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали два человека.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Данных о том, кто открыл огонь и был ли злоумышленник задержан, пока нет.
Полиция Торнтона: «К сожалению, женщина, доставленная в больницу с травмой, скончалась. Трое погибших».
UPDATE: There is currently NO one in custody. Unfortunately the female transported with injury has also passed away. (3) confirmed dead. pic.twitter.com/HOpyrw8BUn— Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 ноября 2017 г.
Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали два человека.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Данных о том, кто открыл огонь и был ли злоумышленник задержан, пока нет.
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