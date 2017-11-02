Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ
2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Число жертв стрельбы в Колорадо возросло до трех. США, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло жертв стрельбы в Колорадо возросло до трех

    Число жертв стрельбы в Колорадо возросло до трех

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    Число жертв стрельбы в Колорадо возросло до трех

    Число жертв стрельбы в Колорадо возросло до трех

    Число жертв стрельбы в Колорадо возросло до трех

      Число погибших в результате стрельбы, произошедшей около универмага Walmart в городе Торнтон (штат Колорадо), увеличилось до трех человек.

      О смерти одной из пострадавших в больнице сообщила в Twiter городская полиция.

      Полиция Торнтона: «К сожалению, женщина, доставленная в больницу с травмой, скончалась. Трое погибших».





      Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали два человека.

      На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Данных о том, кто открыл огонь и был ли злоумышленник задержан, пока нет.

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