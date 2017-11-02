Егор Дружинин помог участнику «Ты супер! Танцы» побороть неуверенность в себе

Егор Дружинин провел мастер-класс для участника шоу «Ты супер! Танцы» Кирилла Коростелева, чтобы помочь ему справиться с неуверенностью в себе.

Лично поработать участником из Мурманска Егор Дружинин пообещал еще во время отборочного тура. Матросский танец Кирилла запомнился всем членам жюри. Они отметили талант юноши, но были обеспокоены его неуверенностью в себе. Этот мастер-класс должен был стать для Кирилла в чем-то вроде психологического тренинга.



Егор Дружинин, хореограф: «Ты должен перестать извиняться за то, что ты есть. Когда выходишь на сцену, ты говоришь: извините, я просто очень люблю танцевать».



Эта неуверенность родом из детства: Кирилл попал в приют, когда ему не было и двух лет. Безотцовщина. Мать и бабушка — в запое.



Кирилл Коростелёв, участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Моя биологическая мать пила, принимала наркотики и, в итоге, тем летом она умерла. Бабушка сгорела на диване прямо, курила сигарету».



Для других родственников он тоже был обузой. И для дедушки, и для тёти. В итоге — детдом. Но уже десять лет Кирилл живет в приемной семье.



Егор Дружинин убежден — Кирилл очень талантливый парень. Его просто надо немного направить.



Егор Дружинин, хореограф: «Будет страшно обидно, если такой талантливый парень будет не оценен на сцене только потому, что он не знает, как себя актерски подать».



Это занятие помогло Кириллу посмотреть на себя со стороны, и к концу урока он действительно стал немного уверенней в себе.

