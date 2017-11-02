Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ
2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Путин обсудил с президентом Ирана строительство транспортного коридора «Север-Юг». Азербайджан, железные дороги, Иран, переговоры, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обсудил с президентом Ирана строительство транспортного коридора «Север-Юг»

    Путин обсудил с президентом Ирана строительство транспортного коридора «Север-Юг»

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    Путин обсудил с президентом Ирана строительство транспортного коридора <nobr>«Север-Юг»</nobr>

    Путин обсудил с президентом Ирана строительство транспортного коридора «Север-Юг»

    Путин обсудил с президентом Ирана строительство транспортного коридора <nobr>«Север-Юг»</nobr>

      Владимир Путин в рамках трехсторонней встречи в Тегеране обсудил с Рухани и Алиевым экономические вопросы, в том числе строительство железнодорожной магистрали — западной ветви транспортного коридора «Север-Юг».

      Железная дорога уже построена в Азербайджане и, как отметили участники встречи, теперь необходимо как можно скорее завершить строительство участка магистрали в Иране.

      Владимир Путин: «У нас есть хорошие возможности для развития сотрудничества в области транспортной инфраструктуры. Прежде всего имею в виду инициативу создания западной ветки международного коридора „Север — Юг“ — действительно, одного из наиболее коротких и потенциально коммерчески выгодных транспортных маршрутов из Южной Азии в Европу. Мы поддерживаем планы иранской стороны начать строительство последнего недостающего участка западнокаспийского маршрута — железнодорожную ветку Решт — Астара. Реализация этого проекта позволит более эффективно выстраивать транзитные перевозки, сократить стоимость доставки грузов».

      Президент Ирана Хасан Рухани, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества на Каспии.

      Хасан Рухани: «Мы говорили о дорожном и морском транспорте. Мы три страны, которые расположены на берегах Каспия, и мы должны использовать это море как море мира и дружбы для всех стран региона».

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.

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