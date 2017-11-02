Путин обсудил с президентом Ирана строительство транспортного коридора «Север-Юг»

Владимир Путин в рамках трехсторонней встречи в Тегеране обсудил с Рухани и Алиевым экономические вопросы, в том числе строительство железнодорожной магистрали — западной ветви транспортного коридора «Север-Юг» .

Железная дорога уже построена в Азербайджане и, как отметили участники встречи, теперь необходимо как можно скорее завершить строительство участка магистрали в Иране.



Владимир Путин: «У нас есть хорошие возможности для развития сотрудничества в области транспортной инфраструктуры. Прежде всего имею в виду инициативу создания западной ветки международного коридора „Север — Юг“ — действительно, одного из наиболее коротких и потенциально коммерчески выгодных транспортных маршрутов из Южной Азии в Европу. Мы поддерживаем планы иранской стороны начать строительство последнего недостающего участка западнокаспийского маршрута — железнодорожную ветку Решт — Астара. Реализация этого проекта позволит более эффективно выстраивать транзитные перевозки, сократить стоимость доставки грузов».



Президент Ирана Хасан Рухани, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества на Каспии.



Хасан Рухани: «Мы говорили о дорожном и морском транспорте. Мы три страны, которые расположены на берегах Каспия, и мы должны использовать это море как море мира и дружбы для всех стран региона».



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.