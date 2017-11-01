Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    Ученицам украинской школы раздали брошюры о правилах проституции

    11 комментариев
    • Фото: svidok.info
    Ученицам украинской школы раздали брошюры о правилах проституции

    Ученицам украинской школы раздали брошюры о правилах проституции

    Ученицам украинской школы раздали брошюры о правилах проституции
  • Фото: svidok.info

    • В школе украинского Николаева разгорелся скандал после того, как для подростков прочитали лекцию о проблеме СПИДа и раздали памятники с правилами поведения для проституток.

    По данным издания «Свiдок», администрация школы разрешила одной из общественных организаций прочитать старшеклассницам лекцию об опасности СПИДа. Это привело к скандалу, так как после лекции старшеклассниц раздали брошюры с рекомендациями для работниц сферы интим-услуг.

    В памятках содержалась информация о том, как «сохранить жизнь и не только», если ты занимаешься секс-бизнесом.

    Из текста брошюры: «Ты выбрала очень опасную профессию, но если будешь всегда придерживаться этих простых правил, то получишь шанс прожить долгую жизнь».

    В памятке, кроме правил контрацепции, есть советы для проституток «на каждый день». Например, как надо брать оплату с клиентов, как договариваться с «подругами» и таксистами о сигналах помощи, какие лучше выбирать места для «обслуживания». Кроме того, в брошюрах старшеклассницам рекомендовали избегать пьяных клиентов и изложили правила поведения на случай, если придется обслуживать сразу нескольких мужчин.

    Ученицам украинской школы раздали брошюры о правилах проституции. проституция, Украина, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: svidok.info

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