Ученицам украинской школы раздали брошюры о правилах проституции

В школе украинского Николаева разгорелся скандал после того, как для подростков прочитали лекцию о проблеме СПИДа и раздали памятники с правилами поведения для проституток.
По данным издания «Свiдок», администрация школы разрешила одной из общественных организаций прочитать старшеклассницам лекцию об опасности СПИДа. Это привело к скандалу, так как после лекции старшеклассниц раздали брошюры с рекомендациями для работниц сферы интим-услуг.
В памятках содержалась информация о том, как «сохранить жизнь и не только», если ты занимаешься секс-бизнесом.
Из текста брошюры: «Ты выбрала очень опасную профессию, но если будешь всегда придерживаться этих простых правил, то получишь шанс прожить долгую жизнь».
В памятке, кроме правил контрацепции, есть советы для проституток «на каждый день». Например, как надо брать оплату с клиентов, как договариваться с «подругами» и таксистами о сигналах помощи, какие лучше выбирать места для «обслуживания». Кроме того, в брошюрах старшеклассницам рекомендовали избегать пьяных клиентов и изложили правила поведения на случай, если придется обслуживать сразу нескольких мужчин.
В памятках содержалась информация о том, как «сохранить жизнь и не только», если ты занимаешься секс-бизнесом.
Из текста брошюры: «Ты выбрала очень опасную профессию, но если будешь всегда придерживаться этих простых правил, то получишь шанс прожить долгую жизнь».
В памятке, кроме правил контрацепции, есть советы для проституток «на каждый день». Например, как надо брать оплату с клиентов, как договариваться с «подругами» и таксистами о сигналах помощи, какие лучше выбирать места для «обслуживания». Кроме того, в брошюрах старшеклассницам рекомендовали избегать пьяных клиентов и изложили правила поведения на случай, если придется обслуживать сразу нескольких мужчин.
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