Казна против «пылесоса турбулентности»: в Петербурге обсуждают дефицитный бюджет-2018

Сегодня на заседании Законодательного собрания Петербурга в первом чтении обсудили проект городского бюджета на следующий год. Главный финансовый документ ожидаемо будет дефицитным. Правда, разница между расходами и доходами будет сокращаться, убежден губернатор Георгий Полтавченко.

В текущем году планировалось, что городская казна недосчитается рекордного количества финансов. Но если убыток, хоть и плановый, уже достиг своего пика, то обсуждение недостатков будущего бюджета едва ли дотянуло до точки кипения.



Законотворцы слушали губернатора внимательно, но список ожидающих очереди высказаться говорил сам за себя. В это время Георгий Полтавченко заявлял о том, что в будущее смотрит с оптимизмом, подчеркивая, что прогноз на плановую трехлетку имеет четкую социальную направленность.



Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Петербург впервые поднимается на такую высоту. Сегодня город, действительно, находится в авангарде посткризисного развития России. Если вспомнить, какой план по доходам представлялся на первом чтении бюджета прошлой осенью, то прибавка составит более 14 процентов».



Планируется, что больше половины расходов в следующем году уйдет на социально-культурную сферу и транспортную систему города. В то же время индексацию зарплаты госслужащих заморозят, и это сэкономит почти миллиард. Который целиком (правда, если доплатить еще 500 миллионов) можно потратить на закупку новых вагонов метро.



Уложиться в рамки бюджетной дисциплины сложно еще и потому, что город взял на себя много расходных обязательств. Одна из главных задач — сохранить на том же уровне тарифы на проезд. Поэтому субсидии метрополитену только возрастут. Борис Вишневский назвал такой метод «неравномерным распределением разочарований».



Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Яблоко»: «Я сел и посчитал. За шесть лет начиная с 2012 года доходы бюджета города возросли на 46 процентов. Давайте посмотрим на уровень инфляции. Инфляция за эти шесть лет составила около 60 процентов».



Все размышления «яблочника» об отстающем бюджете спикер Заксобрания выслушать не захотел, хотя сегодня, по собственному выражению, был не в пример великодушен. Поэтому Оксана Дмитриева подошла к анализу бюджета хоть и по-философски, но более тезисно, заодно предлагая ознакомиться с альтернативной версией финансового документа.



Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Партия роста»: «Фракция „Партия роста“ будет голосовать против представленного проекта бюджета. Мы характеризуем его как бюджет инерции ошибок. Это очень жесткий вердикт. Ибо, как сказал Конфуций, единственная настоящая ошибка — это не исправлять прошлых ошибок».



Самая обсуждаемая депутатами «ошибка» — это ежегодная выплата (примерно 4 миллиарда) компании, эксплуатирующей Западный скоростной диаметр. По условиям концессионного договора, город обязан возмещать организации недополученную прибыль, даже невзирая на повышение тарифов на проезд. Но Вячеслав Макаров напомнил, что это соглашение — в духе времени.



Вячеслав Макаров, спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Когда вы говорите про рост бюджета, про инфляцию, вы сами задумайтесь, в какое время живем. Мы удерживаем эту позицию. Мы не дали втянуть город в пылесос турбулентности. Президент говорит про триллион рублей долга. Мы здесь, наоборот, в России являемся лидером».



В целом, на разные нужды из бюджета планируют потратить почти 590 миллиардов рублей. Это на 50 миллиардов меньше, чем городская казна готова получить в следующем году. Именно такой сценарий парламентарии приняли за основу перед вторым чтением. Но, судя по количеству противников проекта, уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что с его принятием проблем всё же не возникнет, передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.