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    Автомобиль сбил мать с ребенком в Новой Москве: девочка погибла. дети и подростки, ДТП, Москва, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтомобиль сбил мать с ребенком в Новой Москве: девочка погибла

    Автомобиль сбил мать с ребенком в Новой Москве: девочка погибла

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    Автомобиль сбил мать с ребенком в Новой Москве: девочка погибла

    Автомобиль сбил мать с ребенком в Новой Москве: девочка погибла

    Автомобиль сбил мать с ребенком в Новой Москве: девочка погибла

      Пятилетний ребенок погиб, его мать госпитализирована после того, как их сбил автомобиль на территории Новой Москвы.

      Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, авария произошла утром в понедельник в Коммунарке. Водитель сбил двух пешеходов — мать и пятилетнего ребенка. Ребенок скончался на месте аварии, его мать госпитализирована.

      Из сообщения ГИБДД: «Водитель не скрылся с места происшествия. В настоящее время с ним работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

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