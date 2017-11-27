Автомобиль сбил мать с ребенком в Новой Москве: девочка погибла

Пятилетний ребенок погиб, его мать госпитализирована после того, как их сбил автомобиль на территории Новой Москвы.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, авария произошла утром в понедельник в Коммунарке. Водитель сбил двух пешеходов — мать и пятилетнего ребенка. Ребенок скончался на месте аварии, его мать госпитализирована.
Из сообщения ГИБДД: «Водитель не скрылся с места происшествия. В настоящее время с ним работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».
Из сообщения ГИБДД: «Водитель не скрылся с места происшествия. В настоящее время с ним работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».
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