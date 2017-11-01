Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Водитель и пассажиры такси погибли при столкновении со спецтехникой на петербургском ЗСД

    комментировать
    • Фото: Екатерина Екатерина / vk.com
    Водитель и пассажиры такси погибли при столкновении со спецтехникой на петербургском ЗСД

    Водитель и пассажиры такси погибли при столкновении со спецтехникой на петербургском ЗСД

    Водитель и пассажиры такси погибли при столкновении со спецтехникой на петербургском ЗСД
  • Фото: Екатерина Екатерина / vk.com

    • На Западном скоростном диаметре произошла трагедия.

    В результате ДТП на южном участке Западного скоростного диаметра погибли водитель и два пассажира иномарки. По предварительным данным, таксист ехал по закрытой для движения полосе, где в тот момент работала спецтехника, и не заметил стоящий грузовик.

    Кроме 30-летнего водителя в салоне находились еще двое пожилых людей. На месте ДТП прибыли несколько машин скорой помощи, однако спасти никого не удалось. Сейчас по факту ЧП ГИБДД проводит проверку.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru