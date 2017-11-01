Водитель и пассажиры такси погибли при столкновении со спецтехникой на петербургском ЗСД

На Западном скоростном диаметре произошла трагедия.

В результате ДТП на южном участке Западного скоростного диаметра погибли водитель и два пассажира иномарки. По предварительным данным, таксист ехал по закрытой для движения полосе, где в тот момент работала спецтехника, и не заметил стоящий грузовик.



Кроме 30-летнего водителя в салоне находились еще двое пожилых людей. На месте ДТП прибыли несколько машин скорой помощи, однако спасти никого не удалось. Сейчас по факту ЧП ГИБДД проводит проверку.