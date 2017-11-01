Студентка разделась догола ради iPhone 7: видео

В прессе активно обсуждают ролик, на котором девушка оголилась в ночном клубе ради обещанного приза в виде iPhone.
В Троицке (Челябинская область) разгорелся скандал после одной из вечеринок в ночном клубе. Организаторы устроили конкурс на раздевание, в качестве приза был обещан iPhone 7. Ради дорогого гаджета одна из девушек на глазах у посетителей обнажилась, оставшись без нижнего белья. Стриптиз мог бы остаться незамеченными, если бы кто-то из очевидцев не выложил ролик в Сеть.
После вечеринки героиню видео отчислили из педагогического колледжа, где девушка училась на воспитателя детского сада.
Преподаватель педколледжа: «До поступления в наш колледж она состояла на учете в комитете по делам несовершеннолетних. Девочка сложная. Плохо училась, пропускала занятия. Употребляла спиртное. Мы ее неоднократно разыскивали, вызывали родителей. История в ночном клубе стала для нас последней каплей».
Примечательно, что в тот злополучный «жаркий» вечер оголившуюся девушку с призом обманули: вместо iPhone 7 вручили обычный сенсорный телефон за 3 тысячи рублей. В ту же ночь старый мобильник и тот, что был выигран, украли. Девушка написала заявление в полицию, сообщает сайт «Комсомольской правды».
После вечеринки героиню видео отчислили из педагогического колледжа, где девушка училась на воспитателя детского сада.
Преподаватель педколледжа: «До поступления в наш колледж она состояла на учете в комитете по делам несовершеннолетних. Девочка сложная. Плохо училась, пропускала занятия. Употребляла спиртное. Мы ее неоднократно разыскивали, вызывали родителей. История в ночном клубе стала для нас последней каплей».
Примечательно, что в тот злополучный «жаркий» вечер оголившуюся девушку с призом обманули: вместо iPhone 7 вручили обычный сенсорный телефон за 3 тысячи рублей. В ту же ночь старый мобильник и тот, что был выигран, украли. Девушка написала заявление в полицию, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Комментарии