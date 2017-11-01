Жительница Иванова пытается отсудить детей у экс-супруга, поклоняющегося «святой лопате»

Мать двоих детей из Иванова обратилась в суд с просьбой ограничить общение сына и дочери с их родным отцом. Причиной стали необычные религиозные взгляды мужчины. Поклоняется он «святой равноапостольной лопате».

По словам Елены Сахаровой, ее бывший супруг навязывает свои интересы детям. Он отобрал у них православные крестики и заставляет молиться садовому инструменту.



Экс-супруг Елены Сахаровой объявил себя блогером, основателем новой религии и иконописцем. Также он сообщил женщине, что отныне все должны поклоняться «святой равноапостольной лопате». Дети прислушались, а жена пришла в ужас. Убедить ее стать адептом такой веры так и не удалось. Более того, она засомневалась в адекватности главы семейства и развелась с ним. Теперь женщина намерена еще и ограничить бывшего мужа в родительских правах.



Елена Сахарова: «Он принес лопату со стройки и целый вечер на ней выжигал что-то, потом принес, и на ней написано: „святая равноапостольная лопата“. Утром, вечером мы просим у нее еды, мы благодарим за все ее. И с таким жаром, с эмоциями».



Елена призналась, что смирилась бы с садово-инструментальной религией супруга, но только к странным ритуалам он принуждал детей.



Бывшая жена утверждает, что мужчина не всегда был таким. До поры до времени его знали как хорошего отца: он увлекался психологией, работал режиссером на детских спектаклях. А потом перформанс начался у них дома, куда он принес сначала карты таро, потом сатанинскую библию, а для детей стал придумывать весьма странные игры.



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