Глава Роскомнадзора разъяснил суть закона об анонимайзерах

С 1 ноября в России начал действовать закон, который выводит на новый уровень борьбу с запрещенными сайтами.
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров разъяснил суть нового документа. Глава ведомства призвал быть точными в формулировках и «разобраться по существу». Пояснения Жарова опубликованы на сайте Роскомнадзора.
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора: «Роскомнадзор направляет проксирующему сервису VPN или анонимайзеру требование о подключении к ФГИС с целью ограничения доступа к запрещенным в Российской Федерации интернет-ресурсам, на подключение дается 30 дней. Если данное требование не исполняется через 3 дня, Роскомнадзором может быть принято решение об ограничении доступа к соответствующему сервису».
Кроме того, закон возлагает на операторов поисковых систем обязанность прекратить на территории РФ выдачу ссылок на заблокированные в стране ресурсы.
Еще одна из особенностей документа — очистка реестра запрещенной информации от дублирующих записей. Как сообщил Жаров, в результате такой работы реестр уменьшится в два раза. Ведомство планирует завершить очистку до конца года.
Ранее сообщалось, что в рамках вступившего в силу 1 ноября закона доступ к запрещенным в РФ сайтам теперь обязаны закрывать анонимайзеры и VPN-сервисы. Если они откажутся, то Роскомнадзор может их заблокировать.
Накануне были организованы тесты, в частности, проверяли, как через анонимайзеры и VPN-сервисы можно блокировать доступ к «запрещенке». В испытаниях участвовали «Лаборатория Касперского», браузер Opera, компании Mail.Ru и «Яндекс». Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев ранее говорил, что подобных сервисов, которые Роскомнадзор собрался блокировать, существует бесчисленное множество и регулировать их все просто невозможно.
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора: «Роскомнадзор направляет проксирующему сервису VPN или анонимайзеру требование о подключении к ФГИС с целью ограничения доступа к запрещенным в Российской Федерации интернет-ресурсам, на подключение дается 30 дней. Если данное требование не исполняется через 3 дня, Роскомнадзором может быть принято решение об ограничении доступа к соответствующему сервису».
Кроме того, закон возлагает на операторов поисковых систем обязанность прекратить на территории РФ выдачу ссылок на заблокированные в стране ресурсы.
Еще одна из особенностей документа — очистка реестра запрещенной информации от дублирующих записей. Как сообщил Жаров, в результате такой работы реестр уменьшится в два раза. Ведомство планирует завершить очистку до конца года.
Ранее сообщалось, что в рамках вступившего в силу 1 ноября закона доступ к запрещенным в РФ сайтам теперь обязаны закрывать анонимайзеры и VPN-сервисы. Если они откажутся, то Роскомнадзор может их заблокировать.
Накануне были организованы тесты, в частности, проверяли, как через анонимайзеры и VPN-сервисы можно блокировать доступ к «запрещенке». В испытаниях участвовали «Лаборатория Касперского», браузер Opera, компании Mail.Ru и «Яндекс». Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев ранее говорил, что подобных сервисов, которые Роскомнадзор собрался блокировать, существует бесчисленное множество и регулировать их все просто невозможно.
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