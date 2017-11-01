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    В Саратове за попытку примкнуть к ИГ задержан вербовщик-иностранец. задержание, Исламское государство, Саратов, терроризм, ФСБ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Саратове за попытку примкнуть к ИГ задержан вербовщик-иностранец

    В Саратове за попытку примкнуть к ИГ задержан вербовщик-иностранец

    1 комментарий
    В Саратове за попытку примкнуть к ИГ задержан <nobr>вербовщик-иностранец</nobr>

    В Саратове за попытку примкнуть к ИГ задержан вербовщик-иностранец

    В Саратове за попытку примкнуть к ИГ задержан <nobr>вербовщик-иностранец</nobr>

      В Саратове сотрудники ФСБ задержали вербовщика запрещенной в России организации.

      Подозреваемый собрал багаж и намеревался отправиться в Сирию, чтобы вступить в ряды сторонников ИГИЛ. Но сделать это ему не дали.

      В России уроженец одной из азиатских республик подыскивал последователей экстремистской идеологии через Интернет. В социальных сетях он призывал пересечь вместе с ним границу и примкнуть к террористам.

      На первом же допросе подозреваемый признал свою вину. Приговора он будет дожидаться под стражей.

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