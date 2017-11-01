В Саратове за попытку примкнуть к ИГ задержан вербовщик-иностранец

В Саратове сотрудники ФСБ задержали вербовщика запрещенной в России организации.

Подозреваемый собрал багаж и намеревался отправиться в Сирию, чтобы вступить в ряды сторонников ИГИЛ. Но сделать это ему не дали.



В России уроженец одной из азиатских республик подыскивал последователей экстремистской идеологии через Интернет. В социальных сетях он призывал пересечь вместе с ним границу и примкнуть к террористам.



На первом же допросе подозреваемый признал свою вину. Приговора он будет дожидаться под стражей.