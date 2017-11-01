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    Турецкий сухогруз затонул в Чёрном море

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    Турецкий сухогруз затонул в Чёрном море

    Турецкий сухогруз затонул в Чёрном море

    Турецкий сухогруз Bilal Bal пропал с радаров в районе города Шиле на черноморском побережье Турции.

    На борту грузового судна, по словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, находились 11 моряков. Крушение произошло в ночь с 31 октября на 1 ноября неподалеку от азиатской части Стамбула, передает Reuters.

    Бинали Йылдырым: «К сожалению, один из наших грузовых кораблей затонул в Чёрном море прошлой ночью».

    Премьер уточнил, что поисково-спасательная операция продолжается. Он подчеркнул, что причина произошедшего неизвестна. По его словам, уже обнаружены несколько пустых спасательных лодок и спасжилетов. Между тем турецкий телеканал NTV сообщает, что обнаружены тела четверых моряков с Bilal Bal.

    Судно Bilal Bal, которое затонуло неподалеку от входа в Босфор, следовало из турецкого порта Гемлик в Мраморном море в черноморский порт Эригли.

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