Турецкий сухогруз затонул в Чёрном море

Турецкий сухогруз Bilal Bal пропал с радаров в районе города Шиле на черноморском побережье Турции.
На борту грузового судна, по словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, находились 11 моряков. Крушение произошло в ночь с 31 октября на 1 ноября неподалеку от азиатской части Стамбула, передает Reuters.
Бинали Йылдырым: «К сожалению, один из наших грузовых кораблей затонул в Чёрном море прошлой ночью».
Премьер уточнил, что поисково-спасательная операция продолжается. Он подчеркнул, что причина произошедшего неизвестна. По его словам, уже обнаружены несколько пустых спасательных лодок и спасжилетов. Между тем турецкий телеканал NTV сообщает, что обнаружены тела четверых моряков с Bilal Bal.
Судно Bilal Bal, которое затонуло неподалеку от входа в Босфор, следовало из турецкого порта Гемлик в Мраморном море в черноморский порт Эригли.
Бинали Йылдырым: «К сожалению, один из наших грузовых кораблей затонул в Чёрном море прошлой ночью».
Премьер уточнил, что поисково-спасательная операция продолжается. Он подчеркнул, что причина произошедшего неизвестна. По его словам, уже обнаружены несколько пустых спасательных лодок и спасжилетов. Между тем турецкий телеканал NTV сообщает, что обнаружены тела четверых моряков с Bilal Bal.
Судно Bilal Bal, которое затонуло неподалеку от входа в Босфор, следовало из турецкого порта Гемлик в Мраморном море в черноморский порт Эригли.
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