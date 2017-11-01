Фура с пробитым колесом устроила фейерверк на трассе в Великобритании: видео

Отчаянно тормозивший английский дальнобойщик на несколько часов перекрыл оживленную трассу и сам чудом уцелел в ходе пиротехнического шоу, причиной которого стало лопнувшее колесо.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», инцидент произошел накануне на трассе M1 близ Аберистуита в графстве Кередигион.
По предварительной версии, у двигавшегося на высокой скорости грузовика пробило колесо, при этом перевозившую аэрозоли машину сильно повело в сторону. Водитель, как отметили в полиции, скорее всего, переусердствовал с тормозами, пытаясь уйти от столкновения. К тому моменту, когда фура остановилась на обочине, одна из покрышек загорелась.
Воспользоваться огнетушителем дальнобойщик не успел, и пламя перебросилось на кузов. Через несколько минут раздались первые громкие хлопки, за которыми последовала настоящая канонада, длившаяся около 10 минут.
Когда на место прибыли пожарные, фура была разорвана пополам, но все еще продолжала «постреливать». В результате инцидента никто не пострадал, однако движение на шоссе было полностью блокировано на протяжении трех часов.
По предварительной версии, у двигавшегося на высокой скорости грузовика пробило колесо, при этом перевозившую аэрозоли машину сильно повело в сторону. Водитель, как отметили в полиции, скорее всего, переусердствовал с тормозами, пытаясь уйти от столкновения. К тому моменту, когда фура остановилась на обочине, одна из покрышек загорелась.
Воспользоваться огнетушителем дальнобойщик не успел, и пламя перебросилось на кузов. Через несколько минут раздались первые громкие хлопки, за которыми последовала настоящая канонада, длившаяся около 10 минут.
Когда на место прибыли пожарные, фура была разорвана пополам, но все еще продолжала «постреливать». В результате инцидента никто не пострадал, однако движение на шоссе было полностью блокировано на протяжении трех часов.
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