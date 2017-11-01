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    Олимпийский огонь доставлен в Южную Корею. Олимпиада, спорт, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОлимпийский огонь доставлен в Южную Корею

    Олимпийский огонь доставлен в Южную Корею

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    Олимпийский огонь доставлен в Южную Корею

    Олимпийский огонь доставлен в Южную Корею

    Олимпийский огонь доставлен в Южную Корею

      В Южной Корее стартовала эстафета Олимпийского огня. До начала зимних Игр в Пхёнчхане осталось ровно 100 дней.

      Капсулу с частицей огня сперва на самолете из Греции доставили в аэропорт города Инчхон, где на торжественной церемонии зажгли факел Олимпийских игр. Там присутствовали премьер-министр Южной Кореи, министр культуры и спорта, а также олимпийские чемпионы.

      Официальный старт эстафеты прошел на Инчхонском мосту в Сеуле. Первой символ Олимпийских игр приняла юная фигуристка, которая в прошлом году выиграла взрослый чемпионат страны.

      Олимпийский огонь пронесут по всей стране 7500 бегунов. Зимняя Олимпиада пройдет в корейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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