Олимпийский огонь доставлен в Южную Корею

В Южной Корее стартовала эстафета Олимпийского огня. До начала зимних Игр в Пхёнчхане осталось ровно 100 дней.

Капсулу с частицей огня сперва на самолете из Греции доставили в аэропорт города Инчхон, где на торжественной церемонии зажгли факел Олимпийских игр. Там присутствовали премьер-министр Южной Кореи, министр культуры и спорта, а также олимпийские чемпионы.



Официальный старт эстафеты прошел на Инчхонском мосту в Сеуле. Первой символ Олимпийских игр приняла юная фигуристка, которая в прошлом году выиграла взрослый чемпионат страны.



Олимпийский огонь пронесут по всей стране 7500 бегунов. Зимняя Олимпиада пройдет в корейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

