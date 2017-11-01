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    Веганская диета помогла английскому футбольному клубу добиться успеха. вегетарианство, Великобритания, еда, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВеганская диета помогла английскому футбольному клубу добиться успеха

    Веганская диета помогла английскому футбольному клубу добиться успеха

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    Веганская диета помогла английскому футбольному клубу добиться успеха

    Веганская диета помогла английскому футбольному клубу добиться успеха

    Веганская диета помогла английскому футбольному клубу добиться успеха

      Сборная Англии по футболу, которая поедет на чемпионат мира в Россию, может взять на вооружение новый метод физподготовки, который включает в себя диету веганов. У сторонников самой строгой формы вегетарианства, к слову, сегодня свой праздник. Так вот футболисты одного из английских клубов, став веганами, начали делать успехи и подниматься по турнирной таблице.

      Два года назад футбольный клуб Forest Green Rovers объявил о переходе на веганскую диету и через год после этого вошел в Английскую футбольную лигу — впервые за 128 лет своего существования в статусе «деревенской команды».

      Том Хьюлин, диетолог клуба Forest Green Rovers: «Мы чувствуем свое превосходство над теми командами, с которыми соревнуемся. Правда, мы не знаем, что они едят перед игрой».

      «Позеленели» не только футболисты, но и трава. Продукты животного происхождения были удалены даже из удобрения. От коровы здесь не требуют ничего — ни молока, ни мяса, ни навоза.

      Председатель правления футбольного клуба — миллионер Дейл Винс — сам живет на одной траве последние 40 лет. Он сделал состояние на ветряных мельницах, продавая полученное из воздуха электричество. Постепенно он пересадил на «экологическое топливо» купленный в 2011-м футбольный клуб. Тертая морковь сотворила с командой чудеса.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.

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