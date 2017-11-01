Веганская диета помогла английскому футбольному клубу добиться успеха

Сборная Англии по футболу, которая поедет на чемпионат мира в Россию, может взять на вооружение новый метод физподготовки, который включает в себя диету веганов. У сторонников самой строгой формы вегетарианства, к слову, сегодня свой праздник. Так вот футболисты одного из английских клубов, став веганами, начали делать успехи и подниматься по турнирной таблице.

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Два года назад футбольный клуб Forest Green Rovers объявил о переходе на веганскую диету и через год после этого вошел в Английскую футбольную лигу — впервые за 128 лет своего существования в статусе «деревенской команды».



Том Хьюлин, диетолог клуба Forest Green Rovers: «Мы чувствуем свое превосходство над теми командами, с которыми соревнуемся. Правда, мы не знаем, что они едят перед игрой».



«Позеленели» не только футболисты, но и трава. Продукты животного происхождения были удалены даже из удобрения. От коровы здесь не требуют ничего — ни молока, ни мяса, ни навоза.



Председатель правления футбольного клуба — миллионер Дейл Винс — сам живет на одной траве последние 40 лет. Он сделал состояние на ветряных мельницах, продавая полученное из воздуха электричество. Постепенно он пересадил на «экологическое топливо» купленный в 2011-м футбольный клуб. Тертая морковь сотворила с командой чудеса.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.