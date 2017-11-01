Эксперты рассказали, как понятие «уголовный проступок» может изменить УК и жизни россиян

Что в России теперь будут называть «уголовным проступком», за который в тюрьму не отправят? И как это изменит судьбу тысяч граждан?
Верховный суд выступил с предложением, которое может изменить судьбу тысяч российских граждан. Речь о введении в Уголовный кодекс понятия «уголовный проступок». Так авторы законопроекта предлагают называть 80 видов нетяжких преступлений: тех, за которые не наказывают реальными сроками в тюрьме и совершенных обвиняемыми впервые.
Звучит вроде все рационально. Но вопросы у экспертов все-таки остаются: что это, второй шанс для случайно оступившихся, или попытка просто разгрузить суды? Ведь только в минувшем году число осужденных по нетяжким статьям превысило 40 тысяч человек. В том, какие виды преступлений попадают под предлагаемое понятие «уголовный проступок» разбирался корреспондент НТВ Алексей Петрушко.
Сухая казенная формулировка гласит, что это «преступления, не представляющие большой общественной опасности». Проступок, как считают в верховном суде, это что-то среднее между преступлением и административным правонарушением. Допустим, человек поднял на улице чужой кошелек и положил деньги себе в карман. С точки зрения закона это воровство. И за это могут посадить. А с точки зрения здравого смысла?
Сразу стоит оговориться: реальный срок в таких делах — мера исключительная. И свободы людей за такие проступки лишают крайне редко. Но другое дело — судимость. Она ведь как клеймо, от которого не избавишься. Ольге Мелещук дали год условно за кражу в метро телефона у студентки. Хотя смартфон, как рассказывает женщина, она не украла, а нашла на сиденье рядом.
Ольга Мелещук: «Я его взяла и думаю: сейчас станция „Чеховская“, а мне ехать до „Боровицкой“, там отдам телефон дежурной. Думала, мне спасибо скажут, а меня стали задерживать и выламывать руки».
Свидетелей не оказалось, видеозаписей с камер наблюдения тоже. Ольга, дело которой расследовали 3 года, уверена, что ее подставили. И действительно сложно поверить, что человек, у которого свой бизнес, контракты, который может позволить себе норковую шубу, вдруг станет рисковать судьбой и полезет в чужой карман за китайским мобильником.
Александр Добровинский, адвокат: «У меня сейчас есть дело в Краснодаре, по которому судят несовершеннолетнего парня. Он взял покататься ночью машину родителей и устроил ДТП. Все признал, за него родители ущерб заплатили. Все потерпевшие пишут „давайте его простим“. И он сидит в тюрьме».
Так что же считать проступком? Пока что даже юристы не могут дать четкого ответа и говорят только о самом очевидном: о клевете, бытовых ссорах, каком-нибудь мелком мошенничестве. О том, за что можно было бы извиниться, возместить убытки и без судимости как-то искупить свою вину.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Звучит вроде все рационально. Но вопросы у экспертов все-таки остаются: что это, второй шанс для случайно оступившихся, или попытка просто разгрузить суды? Ведь только в минувшем году число осужденных по нетяжким статьям превысило 40 тысяч человек. В том, какие виды преступлений попадают под предлагаемое понятие «уголовный проступок» разбирался корреспондент НТВ Алексей Петрушко.
Сухая казенная формулировка гласит, что это «преступления, не представляющие большой общественной опасности». Проступок, как считают в верховном суде, это что-то среднее между преступлением и административным правонарушением. Допустим, человек поднял на улице чужой кошелек и положил деньги себе в карман. С точки зрения закона это воровство. И за это могут посадить. А с точки зрения здравого смысла?
Сразу стоит оговориться: реальный срок в таких делах — мера исключительная. И свободы людей за такие проступки лишают крайне редко. Но другое дело — судимость. Она ведь как клеймо, от которого не избавишься. Ольге Мелещук дали год условно за кражу в метро телефона у студентки. Хотя смартфон, как рассказывает женщина, она не украла, а нашла на сиденье рядом.
Ольга Мелещук: «Я его взяла и думаю: сейчас станция „Чеховская“, а мне ехать до „Боровицкой“, там отдам телефон дежурной. Думала, мне спасибо скажут, а меня стали задерживать и выламывать руки».
Свидетелей не оказалось, видеозаписей с камер наблюдения тоже. Ольга, дело которой расследовали 3 года, уверена, что ее подставили. И действительно сложно поверить, что человек, у которого свой бизнес, контракты, который может позволить себе норковую шубу, вдруг станет рисковать судьбой и полезет в чужой карман за китайским мобильником.
Александр Добровинский, адвокат: «У меня сейчас есть дело в Краснодаре, по которому судят несовершеннолетнего парня. Он взял покататься ночью машину родителей и устроил ДТП. Все признал, за него родители ущерб заплатили. Все потерпевшие пишут „давайте его простим“. И он сидит в тюрьме».
Так что же считать проступком? Пока что даже юристы не могут дать четкого ответа и говорят только о самом очевидном: о клевете, бытовых ссорах, каком-нибудь мелком мошенничестве. О том, за что можно было бы извиниться, возместить убытки и без судимости как-то искупить свою вину.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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