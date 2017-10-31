Актера Александра Балуева сняли с авиарейса в Калининграде

В
пресс-службе аэропорта Храброво заявили, что актера Александра Балуева сняли с авиарейса. Представители актера эту информацию опровергают.
По информации ТАСС, актер Александр Балуев был снят с авиарейса, вылетевшего из Калининграда в Москву. Эту информацию подтвердили в дирекции калининградского аэропорта.
Сообщение пресс-службы аэропорта Храброво: «Мы можем подтвердить, что Александр Балуев был снят с рейса».
В пресс-службе также сообщили, что не располагают информацией о причинах такого решения, переадресовав все вопросы на этот счет к представителям транспортной полиции или авиакомпании UTair, выполнявшей рейс.
В то же время представители Александра Балуева опровергают информацию о том, что он был снят с рейса, и утверждают, что актер просто опоздал на самолет.
Сообщение пресс-службы аэропорта Храброво: «Мы можем подтвердить, что Александр Балуев был снят с рейса».
В пресс-службе также сообщили, что не располагают информацией о причинах такого решения, переадресовав все вопросы на этот счет к представителям транспортной полиции или авиакомпании UTair, выполнявшей рейс.
В то же время представители Александра Балуева опровергают информацию о том, что он был снят с рейса, и утверждают, что актер просто опоздал на самолет.
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